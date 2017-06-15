Метро Киева отказалось убрать орнамент в виде запрещенной георгиевской ленты

Руководство Киевского метрополитена заявляет, что демонтирует плиточную георгиевскую ленту на станции «Героев Днепра» только после соответствующего решения Киевского городского совета.
Решение о демонтаже запрещенного узора может принять только Киевсовет, так как метрополитен является коммунальным предприятием и подчиняется городским властям, сообщили «Укринформу» в пресс-службе Киевского метрополитена
Наталья Макогон, пресс-секретарь Киевского метрополитена: «Киевский метрополитен — коммунальное предприятие. Мы выполняем решение, которое принимает город. Например, когда был введен закон о декоммунизации, Киевсовет принимала решение и устанавливала четкий перечень объектов и станций, на которых нужно провести работы. Поэтому, если Киевсовет примет решение, конечно, мы физически будем проводить работы. Но самостоятельно мы как предприятие такие решения принимать не компетентны».
На днях президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете в стране «производства и пропаганды» символа Победы георгиевских лент. Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих изображения. За повторное нарушение штраф будет увеличен в два раза, кроме того, возможен арест на срок до 15 суток. Закон вступил в силу 15 июня.
Наталья Макогон, пресс-секретарь Киевского метрополитена: «Киевский метрополитен — коммунальное предприятие. Мы выполняем решение, которое принимает город. Например, когда был введен закон о декоммунизации, Киевсовет принимала решение и устанавливала четкий перечень объектов и станций, на которых нужно провести работы. Поэтому, если Киевсовет примет решение, конечно, мы физически будем проводить работы. Но самостоятельно мы как предприятие такие решения принимать не компетентны».
На днях президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете в стране «производства и пропаганды» символа Победы георгиевских лент. Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих изображения. За повторное нарушение штраф будет увеличен в два раза, кроме того, возможен арест на срок до 15 суток. Закон вступил в силу 15 июня.
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