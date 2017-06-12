Порошенко подписал закон о запрете на Украине георгиевской ленты

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете «производства и пропаганды» в стране георгиевских лент.
Законопроект о введении административной ответственности «за изготовление и пропаганду георгиевской ленты» Верховная рада приняла 16 мая.
Администрация президента Украины: «Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих изображения».
За повторное нарушение штраф будет увеличен в два раза, кроме того, возможен арест на срок до 15 суток. Закон вступит в силу 13 июня.
В пресс-службе президента Украины также напомнили: еще 21 мая на церемонии в честь жертв политических репрессий Пётр Порошенко пообещал, что непременно подпишет этот закон, так как георгиевская лента «не является символикой Второй мировой, это символика — символ агрессии против Украины 2014–2017 годов».
Пётр Порошенко: «Обвешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждого дня и ночи. Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила ленту вне закона».
А в МВД Украины в преддверии 9 Мая обещали людей с георгиевскими лентами «класть лицом в асфальт» . В Киеве, Харькове и Запорожье в День Победы из-за георгиевских лент произошло несколько ЧП.
Администрация президента Украины: «Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих изображения».
За повторное нарушение штраф будет увеличен в два раза, кроме того, возможен арест на срок до 15 суток. Закон вступит в силу 13 июня.
Президент підписав Закон щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки https://t.co/GuqLtpYcUe— APU (@APUkraine) June 12, 2017
В пресс-службе президента Украины также напомнили: еще 21 мая на церемонии в честь жертв политических репрессий Пётр Порошенко пообещал, что непременно подпишет этот закон, так как георгиевская лента «не является символикой Второй мировой, это символика — символ агрессии против Украины 2014–2017 годов».
Пётр Порошенко: «Обвешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждого дня и ночи. Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила ленту вне закона».
А в МВД Украины в преддверии 9 Мая обещали людей с георгиевскими лентами «класть лицом в асфальт» . В Киеве, Харькове и Запорожье в День Победы из-за георгиевских лент произошло несколько ЧП.
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