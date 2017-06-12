Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.06, 15:49

    Порошенко подписал закон о запрете на Украине георгиевской ленты

    10 комментариев

    Порошенко подписал закон о запрете на Украине георгиевской ленты

    Порошенко подписал закон о запрете на Украине георгиевской ленты

    Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете «производства и пропаганды» в стране георгиевских лент.

    Законопроект о введении административной ответственности «за изготовление и пропаганду георгиевской ленты» Верховная рада приняла 16 мая.

    Администрация президента Украины: «Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих изображения».

    За повторное нарушение штраф будет увеличен в два раза, кроме того, возможен арест на срок до 15 суток. Закон вступит в силу 13 июня.



    В пресс-службе президента Украины также напомнили: еще 21 мая на церемонии в честь жертв политических репрессий Пётр Порошенко пообещал, что непременно подпишет этот закон, так как георгиевская лента «не является символикой Второй мировой, это символика — символ агрессии против Украины 2014–2017 годов».

    Пётр Порошенко: «Обвешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждого дня и ночи. Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила ленту вне закона».

    А в МВД Украины в преддверии 9 Мая обещали людей с георгиевскими лентами «класть лицом в асфальт» . В Киеве, Харькове и Запорожье в День Победы из-за георгиевских лент произошло несколько ЧП.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru