Захарова прокомментировала фильм Оливера Стоуна о Путине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность российского руководства выссказывать свою позицию напрямую, а не в пересказе журналистов очень важна. По ее мнению, это дает альтернативную информацию американской аудитории, которая считает Россию агрессором
из-за публикаций в западных СМИ.
Такое мнение Захарова высказала, комментируя фильм американского журналиста Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине.
Мария Захарова: «Думаю, что, конечно, прямая речь, возможность России и ее политическим деятелям, руководству, официальным лицам, излагать свою позицию не в пересказе журналистов, а напрямую является очень важным способом пробиться к американской аудитории с одной целью — не для того, чтобы повлиять на их мнение, а просто для того, чтобы у них была альтернативная информация».
обрушились на кинорежиссера с резкой критикой. В ответ Оливер Стоун заявил, что цель его фильма заключается в предотвращении ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Мария Захарова: «Думаю, что, конечно, прямая речь, возможность России и ее политическим деятелям, руководству, официальным лицам, излагать свою позицию не в пересказе журналистов, а напрямую является очень важным способом пробиться к американской аудитории с одной целью — не для того, чтобы повлиять на их мнение, а просто для того, чтобы у них была альтернативная информация».
обрушились на кинорежиссера с резкой критикой. В ответ Оливер Стоун заявил, что цель его фильма заключается в предотвращении ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
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