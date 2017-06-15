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  • 15.06, 13:29

    Захарова прокомментировала фильм Оливера Стоуна о Путине

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    Захарова прокомментировала фильм Оливера Стоуна о Путине

    Захарова прокомментировала фильм Оливера Стоуна о Путине

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность российского руководства выссказывать свою позицию напрямую, а не в пересказе журналистов очень важна. По ее мнению, это дает альтернативную информацию американской аудитории, которая считает Россию агрессором из-за публикаций в западных СМИ.

    Такое мнение Захарова высказала, комментируя фильм американского журналиста Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине.

    Мария Захарова: «Думаю, что, конечно, прямая речь, возможность России и ее политическим деятелям, руководству, официальным лицам, излагать свою позицию не в пересказе журналистов, а напрямую является очень важным способом пробиться к американской аудитории с одной целью — не для того, чтобы повлиять на их мнение, а просто для того, чтобы у них была альтернативная информация».

    Захарова добавила, что публикации американских СМИ о России «повергают в ужас». По ее словам, «это извращенная, обрывочная, часто компилированная информация, которая служит только одной цели — сформировать уже заданный образ России в качестве потенциального агрессора».

    Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) выходит на этой неделе на телеканале Showtime. Интервью для него записывалось с июля 2015-го по февраль 2017 года. После выхода первой серии американские СМИ обрушились на кинорежиссера с резкой критикой. В ответ Оливер Стоун заявил, что цель его фильма заключается в предотвращении ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

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