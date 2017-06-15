Путин заявил, что не допустит превращения России в халифат

Президент РФ Владимир Путин предостерег Вашингтон от превращения в халифат, подчеркнув, что Москва такого точно не допустит, чтобы такое произошло с Россией.
Россия не может допустить дальнейшего наступления «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ), которое заявляет о планах создать халифат от Южной Европы до Средней Азии, заявил Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.
По словам Путина, сейчас в группировку ИГ входит порядка 80 тысяч человек, из них 30 тысяч — наемники из 80 стран мира, в том числе и из России. Силу террористов президент объяснил, в первую очередь, тем, что они контролируют добычу нефти.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы знаете, ни одна мировая религия не может быть источником зла. И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено».
Путин также заверил американца, что Москва не допустит превращения России в халифат. «Ну уж, этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, на этой неделе американский телеканал Showtime показывает четырехсерийный документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). После выхода первой серии 12 июня американские СМИ обрушились на известного кинорежиссера с резкой критикой. Оливер Стоун ответил, что цель его фильма заключается в предотвращении ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
По словам Путина, сейчас в группировку ИГ входит порядка 80 тысяч человек, из них 30 тысяч — наемники из 80 стран мира, в том числе и из России. Силу террористов президент объяснил, в первую очередь, тем, что они контролируют добычу нефти.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы знаете, ни одна мировая религия не может быть источником зла. И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено».
Путин также заверил американца, что Москва не допустит превращения России в халифат. «Ну уж, этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, на этой неделе американский телеканал Showtime показывает четырехсерийный документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). После выхода первой серии 12 июня американские СМИ обрушились на известного кинорежиссера с резкой критикой. Оливер Стоун ответил, что цель его фильма заключается в предотвращении ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
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