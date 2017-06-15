Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
15 июня, 12:00
Прямая линия с Владимиром Путиным
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.06, 11:58

    Путин заявил, что не допустит превращения России в халифат

    1 комментарий

    Путин заявил, что не допустит превращения России в халифат

    Путин заявил, что не допустит превращения России в халифат

    Президент РФ Владимир Путин предостерег Вашингтон от превращения в халифат, подчеркнув, что Москва такого точно не допустит, чтобы такое произошло с Россией.

    Россия не может допустить дальнейшего наступления «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ), которое заявляет о планах создать халифат от Южной Европы до Средней Азии, заявил Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

    По словам Путина, сейчас в группировку ИГ входит порядка 80 тысяч человек, из них 30 тысяч — наемники из 80 стран мира, в том числе и из России. Силу террористов президент объяснил, в первую очередь, тем, что они контролируют добычу нефти.

    Владимир Путин, президент РФ: «Вы знаете, ни одна мировая религия не может быть источником зла. И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено».

    Путин также заверил американца, что Москва не допустит превращения России в халифат. «Ну уж, этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — подчеркнул российский лидер.

    Напомним, на этой неделе американский телеканал Showtime показывает четырехсерийный документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). После выхода первой серии 12 июня американские СМИ обрушились на известного кинорежиссера с резкой критикой. Оливер Стоун ответил, что цель его фильма заключается в предотвращении ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru