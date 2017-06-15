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  • 15.06, 10:28

    Силуанов: повышение ставки ФРС США не скажется на экономике России

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    Силуанов: повышение ставки ФРС США не скажется на экономике России

    Силуанов: повышение ставки ФРС США не скажется на экономике России

    Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал ожидаемым решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку и заявил, что оно не окажет существенного влияния на российскую экономику.

    Антон Силуанов: «Решение ФРС ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала. Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс и устойчивый бюджет».

    Министр также добавил, что рисков по оттоку капитала нет, а рубль по-прежнему остается валютой, привлекательной для инвесторов, в том числе иностранных, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1–1,25% годовых. А оценка инфляции (индекс PCE) на 2017 год резко снижена — с 1,9% до 1,6%.

    Это второе повышение ставки ФРС в 2017 году. В последний раз регулятор поднимал ее в марте до 0,75–1%.

    ФРС также объявила, что в текущем году начнет сокращать объем своих вложений в облигации и другие ценные бумаги.

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