Силуанов: повышение ставки ФРС США не скажется на экономике России

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал ожидаемым решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку и заявил, что оно не окажет существенного влияния на российскую экономику.
Антон Силуанов: «Решение ФРС ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала. Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс и устойчивый бюджет».
Министр также добавил, что рисков по оттоку капитала нет, а рубль по-прежнему остается валютой, привлекательной для инвесторов, в том числе иностранных, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1–1,25% годовых. А оценка инфляции (индекс PCE) на 2017 год резко снижена — с 1,9% до 1,6%.
Это второе повышение ставки ФРС в 2017 году. В последний раз регулятор поднимал ее в марте до 0,75–1%.
ФРС также объявила, что в текущем году начнет сокращать объем своих вложений в облигации и другие ценные бумаги.
Министр также добавил, что рисков по оттоку капитала нет, а рубль по-прежнему остается валютой, привлекательной для инвесторов, в том числе иностранных, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1–1,25% годовых. А оценка инфляции (индекс PCE) на 2017 год резко снижена — с 1,9% до 1,6%.
Это второе повышение ставки ФРС в 2017 году. В последний раз регулятор поднимал ее в марте до 0,75–1%.
ФРС также объявила, что в текущем году начнет сокращать объем своих вложений в облигации и другие ценные бумаги.
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