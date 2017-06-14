ФРС США повысила базовую процентную ставку

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) ожидает еще одно, третье повышение базовой процентной ставки в США в текущем году.
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1–1,25% годовых. А оценка инфляции (индекс PCE) на 2017 год резко снижена — с 1,9% до 1,6%.
Об этом говорится в коммюнике по результатам июньского заседания руководящего Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
ФРС также объявила, что начнет в текущем году сокращать объем своих вложений в облигации и другие ценные бумаги, цитирует ТАСС.
Из текста коммюнике: «Решение по ставкам принято в свете реализованных и ожидаемых сдвигов в экономической ситуации в США. Рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность нарастает умеренными темпами».
Решение ФРС было ожидаемым. Большинство экспертов было уверено в повышении учетной ставки. Предыдущее повышение ставки ФРС произошло в марте. Тогда регулятор объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,75–1% с 0,5–0,75% годовых.
Руководство ФРС ожидает третье в 2017 году повышение базовой процентной ставки. Точечный график прогнозов (dot plot), обнародованный одновременно с коммюнике, показывает, что оценка уровня ставки на конец 2017 года составляет 1,375%, а на конец 2018 года — 2,125%.
Данные торгов свидетельствуют, что рубль стабилен к доллару и евро после решения ФРС США о повышении базовой процентной ставки. А глава Минфина Антон Силуанов заявил, что повышение процентных ставок ФРС США не окажет существенного влияния на экономику России и не повлияет на решение РФ по размещению еврооблигаций.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Решение ФРС — ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала. Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет… На решение России по размещению еврооблигаций повышение процентных ставок США не повлияет, планы по заимствованию на зарубежных рынках 3 млрд долларов США сохраняются. Ожидаем интерес иностранных инвесторов к нашим бумагам. Повышение ставки ФРС будет иметь минимальный эффект на их доходность».
Об этом говорится в коммюнике по результатам июньского заседания руководящего Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
ФРС также объявила, что начнет в текущем году сокращать объем своих вложений в облигации и другие ценные бумаги, цитирует ТАСС.
Из текста коммюнике: «Решение по ставкам принято в свете реализованных и ожидаемых сдвигов в экономической ситуации в США. Рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность нарастает умеренными темпами».
Решение ФРС было ожидаемым. Большинство экспертов было уверено в повышении учетной ставки. Предыдущее повышение ставки ФРС произошло в марте. Тогда регулятор объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,75–1% с 0,5–0,75% годовых.
Руководство ФРС ожидает третье в 2017 году повышение базовой процентной ставки. Точечный график прогнозов (dot plot), обнародованный одновременно с коммюнике, показывает, что оценка уровня ставки на конец 2017 года составляет 1,375%, а на конец 2018 года — 2,125%.
Данные торгов свидетельствуют, что рубль стабилен к доллару и евро после решения ФРС США о повышении базовой процентной ставки. А глава Минфина Антон Силуанов заявил, что повышение процентных ставок ФРС США не окажет существенного влияния на экономику России и не повлияет на решение РФ по размещению еврооблигаций.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Решение ФРС — ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала. Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет… На решение России по размещению еврооблигаций повышение процентных ставок США не повлияет, планы по заимствованию на зарубежных рынках 3 млрд долларов США сохраняются. Ожидаем интерес иностранных инвесторов к нашим бумагам. Повышение ставки ФРС будет иметь минимальный эффект на их доходность».
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