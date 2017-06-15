Предприниматели Черногории подсчитывают ущерб от вступления страны в НАТО

Как раскололась давняя русская союзница Черногория после вступления в НАТО? По кому ударит охлаждение отношений с Россией?
Российские туроператоры высказали предположение, с чем связано решение Албании, которая ввела до ноября безвизовый режим для россиян. По мнению специалистов, Тирана надеется, что албанские курорты заменят россиянам Черногорию, отношения с которой у Москвы испортились после вступления страны в НАТО. В России и в Черногории с болью видят, как рвутся веками налаженные связи двух братских народов. Тем более, что экономика Черногории очень сильно зависит от России. По кому конкретно сильнее всего ударит охлаждение между двумя дружественными странами? Каков будет масштаб последствий — в рублях и евро? И есть ли шанс изменить ситуацию? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
У маленькой Черногории для россиян всегда было одно большое преимущество: здесь есть все то же, что и в соседних средиземноморских странах, только дешевле.
Показывая выставленный на продажу особняк, риелтор Рушан Валеев вспоминает начало двухтысячных годов, когда недвижимость здесь массово приобретали те, кому не хватило на покупку на Лазурном берегу. Это имение из двух вилл дешевым, не назовешь: более миллиона евро. Больше востребованы дома по цене московской квартиры.
Рушан Валеев, риелтор: «На сегодняшний день популярны варианты в диапазоне от 70 до 200 тысяч евро».
Но в этом сезоне большого потока русских клиентов Рушан может не дождаться. Изменившийся курс правительства Черногории и ее правящей партии привел к обострению двусторонних отношений между странами, тесно связанными культурно и исторически.
Оппозиция, выражая свой протест против вступления Черногории в НАТО, бойкотирует заседания.
Словен Радунович, депутат, зампредседателя партии «Новая сербская демократия»: «Мы очень обеспокоены введенными против России санкциями, вступлением в НАТО. Мы понимаем реакцию России, и последствия этого уже сказываются на нашей экономике».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
У маленькой Черногории для россиян всегда было одно большое преимущество: здесь есть все то же, что и в соседних средиземноморских странах, только дешевле.
Показывая выставленный на продажу особняк, риелтор Рушан Валеев вспоминает начало двухтысячных годов, когда недвижимость здесь массово приобретали те, кому не хватило на покупку на Лазурном берегу. Это имение из двух вилл дешевым, не назовешь: более миллиона евро. Больше востребованы дома по цене московской квартиры.
Рушан Валеев, риелтор: «На сегодняшний день популярны варианты в диапазоне от 70 до 200 тысяч евро».
Но в этом сезоне большого потока русских клиентов Рушан может не дождаться. Изменившийся курс правительства Черногории и ее правящей партии привел к обострению двусторонних отношений между странами, тесно связанными культурно и исторически.
Оппозиция, выражая свой протест против вступления Черногории в НАТО, бойкотирует заседания.
Словен Радунович, депутат, зампредседателя партии «Новая сербская демократия»: «Мы очень обеспокоены введенными против России санкциями, вступлением в НАТО. Мы понимаем реакцию России, и последствия этого уже сказываются на нашей экономике».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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