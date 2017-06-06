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  • 06.06, 03:41
    Черногорцы болезненно восприняли вступление в НАТО. НАТО, США, Черногория, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Черногорцы болезненно восприняли вступление в НАТО

    2 комментария

    Черногорцы болезненно восприняли вступление в НАТО

    Черногорцы болезненно восприняли вступление в НАТО

      Черногория официально вступила в НАТО, несмотря на настоящий раскол внутри страны и серьезное ухудшение отношений с Россией. Останется ли эта балканская страна привлекательной для наших туристов? И что будет с многочисленной русской диаспорой?

      В популярной у россиян курортной стране жаркая не только погода, но и политическая ситуация. Восемь партий бойкотируют заседания парламента с октября прошлого года. И все из-за вступления в НАТО.

      В оппозиции считают, что в Брюсселе быстро укажут самой слабовооруженной стране альянса ее место. Совсем как недавно Трамп — премьер-министру Черногории, оттолкнув его на саммите НАТО. Так же будут поступать и со всей республикой, не сомневаются в оппозиции. И предлагают, раз уж маленькой Черногории нужна защита большой страны, опираться на давнего исторического союзника, Россию.

      Насколько болезненно вступление в НАТО восприняли жители страны, многие из которых прекрасно помнят, как то же НАТО бомбило Балканы? Чем может обернуться для маленькой Черногории, которая веками заявляла о своих братских чувствах к России, охлаждение отношений с Москвой, где уже заявили о возможности ответных мер?

      Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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