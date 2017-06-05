Черногория официально вступила в НАТО вопреки воле большинства граждан

Черногория официально присоединилась к Североатлантическому альянсу. Премьер республики Душко Маркович передал на хранение в Госдепартаменте США документ о вступлении в НАТО. Это решение было принято парламентом республики вопреки воле большинства черногорцев. И сейчас оппозиционные партии Черногории и политические активисты пытаются его отменить.
Пока в США проходили последние приготовления к официальному вступлению Черногории в НАТО, в Подгорице объединенная оппозиция пыталась дать задний ход этому решению, опротестовав его в суде.
Славен Радунович, зампредседателя партии «Новая сербская демократия»: «Это особый случай, когда НАТО принимает страну, большинство жителей которой против этого вступления. И это сделано было не в формате референдума. Мы считаем это голосование незаконным».
Доводы Радуновича просты: вступление в НАТО значит, что черногорская армия должна будет принимать участие в военных действиях за рубежом. И потому голосование должно было проходить совершенно иначе.
Голосование в Скупщине, парламенте Черногории, по вопросу вступления в НАТО проходило со скандалом. По конституции, это решение должно было быть принято большинством в две трети. Однако правящая партия приняла это решение простым большинством голосов, в то время как оппозиция бойкотировала заседание.
Идея референдума возникла не из воздуха — ее изначально предложил сам глава государства, рассказывает политобозреватель Любица Гойкович.
Любица Гойкович, политический обозреватель: «Президент Черногории Филип Вуянович раньше говорил, что нужен референдум, но потом передумал, объяснив это тем, что граждане Черногории незрелые, чтобы принимать такое решение».
Когда стало понятно, что референдума не будет, по стране прокатились акции протеста. Один из организаторов самой масштабной антинатовской демонстрации — Бошко Вукичевич.
Бошко Вукичевич, лидер движения «Свобода народу»: «Последствия вступления в НАТО будут и экономические, и в сфере безопасности. Возникает вопрос — а захотят ли русские туристы приезжать в Черногорию на фоне обострения? Не говоря уже о санкциях против России, которые нанесли ущерб экономике Черногории».
Бошко, как и многие другие политики, уверен, что обострение, на которое пошли власти Черногории, — это часть большой сделки: санкции против России в обмен на членство в НАТО. Но сторонники вступления в альянс считают, что это гарантия безопасности страны, которая в составе Югославии пережила тяжелейшую гражданскую войну.
Дритан Абазович, депутат Скупщины, лидер движения URA: «Главный смысл вступления в НАТО: мы маленькая страна с маленькой армией на Балканах, исторически нестабильной территории, и поэтому нам лучше быть в системе коллективной безопасности».
Впрочем, опыт последних терактов, например, в Великобритании, убеждает противников НАТО в обратном: членство в альянсе порождает новые угрозы.
Славен Радунович: «Это большие риски в сфере безопасности. Прежде нейтральная Черногория в составе НАТО может стать мишенью для исламских террористов».
В Брюсселе 7 июня состоится церемония поднятия флага Черногории у штаб-квартиры Североатлантического альянса. В Подгорице, и это выглядит символично, никаких торжеств не будет.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
Славен Радунович, зампредседателя партии «Новая сербская демократия»: «Это особый случай, когда НАТО принимает страну, большинство жителей которой против этого вступления. И это сделано было не в формате референдума. Мы считаем это голосование незаконным».
Доводы Радуновича просты: вступление в НАТО значит, что черногорская армия должна будет принимать участие в военных действиях за рубежом. И потому голосование должно было проходить совершенно иначе.
Голосование в Скупщине, парламенте Черногории, по вопросу вступления в НАТО проходило со скандалом. По конституции, это решение должно было быть принято большинством в две трети. Однако правящая партия приняла это решение простым большинством голосов, в то время как оппозиция бойкотировала заседание.
Идея референдума возникла не из воздуха — ее изначально предложил сам глава государства, рассказывает политобозреватель Любица Гойкович.
Любица Гойкович, политический обозреватель: «Президент Черногории Филип Вуянович раньше говорил, что нужен референдум, но потом передумал, объяснив это тем, что граждане Черногории незрелые, чтобы принимать такое решение».
Когда стало понятно, что референдума не будет, по стране прокатились акции протеста. Один из организаторов самой масштабной антинатовской демонстрации — Бошко Вукичевич.
Бошко Вукичевич, лидер движения «Свобода народу»: «Последствия вступления в НАТО будут и экономические, и в сфере безопасности. Возникает вопрос — а захотят ли русские туристы приезжать в Черногорию на фоне обострения? Не говоря уже о санкциях против России, которые нанесли ущерб экономике Черногории».
Бошко, как и многие другие политики, уверен, что обострение, на которое пошли власти Черногории, — это часть большой сделки: санкции против России в обмен на членство в НАТО. Но сторонники вступления в альянс считают, что это гарантия безопасности страны, которая в составе Югославии пережила тяжелейшую гражданскую войну.
Дритан Абазович, депутат Скупщины, лидер движения URA: «Главный смысл вступления в НАТО: мы маленькая страна с маленькой армией на Балканах, исторически нестабильной территории, и поэтому нам лучше быть в системе коллективной безопасности».
Впрочем, опыт последних терактов, например, в Великобритании, убеждает противников НАТО в обратном: членство в альянсе порождает новые угрозы.
Славен Радунович: «Это большие риски в сфере безопасности. Прежде нейтральная Черногория в составе НАТО может стать мишенью для исламских террористов».
В Брюсселе 7 июня состоится церемония поднятия флага Черногории у штаб-квартиры Североатлантического альянса. В Подгорице, и это выглядит символично, никаких торжеств не будет.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
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