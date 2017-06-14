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  • 14.06, 22:21
    Юристы не рассчитывают на быструю развязку в истории с задержанным питерским химиком. Индия, Санкт-Петербург, задержание, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Юристы не рассчитывают на быструю развязку в истории с задержанным питерским химиком

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    Юристы не рассчитывают на быструю развязку в истории с задержанным питерским химиком

    Юристы не рассчитывают на быструю развязку в истории с задержанным питерским химиком

      По словам адвокатов, задержанному в Дели по подозрению в контрабанде боеприпасов Антону Голышеву стоит набраться терпения и довериться индийским юристам.

      Петербургский ученый оказался в центре международного скандала, связанного с контрабандой оружия. Химик Антон Голышев подозревается властями Индии в провозе через границу двух патронов. Эта история стала полной неожиданностью не только для главного фигуранта — 28-летнего петербуржца, но и для сотрудников дипломатической миссии.

      В этой истории слишком много странностей. Например, боеприпасы были обнаружены в гнезде птицы ткачика, которое перед отъездом петербуржцу подарил хозяин отеля.

      Патроны были обнаружены таможенниками в международном аэропорту Дели. Они находились внутри соломенного шара. Как утверждают родители Антона, он ни разу не брал в руки оружия, поэтому не сразу понял, что произошло.

      Но еще страшнее стало, когда выяснилось, что вынужденный отпуск может затянуться на полгода, а то и на год. Столько времени потребуется для экспертизы. Юристы утверждают: быстрая развязка бывает только в индийских фильмах. На практике всё происходит намного дольше.

      Андрей Зуев, юрист по международному праву: «Мы должны абсолютно доверять индийскому правосудию. Любое сомнение в индийском правосудии будет играть против этого человека. Безусловно, следует полагаться на индийских адвокатов и работающих с ними в паре российских адвокатов. Защитники должны будут доказать суду, что человек не знал, что он нарушает закон».

      Сразу после задержания у петербургского химика забрали билеты и документы. Его разместили в ближайшей гостинице и запретили выезд из страны. В Индию уже прибыл отец ученого, он привез необходимые лекарства. Антон страдает заболеванием сердца. В российском посольстве заявили, что держат ситуацию под контролем.

      Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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