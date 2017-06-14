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  • 14.06, 14:47
    В Индии известного российского биолога обвинили в контрабанде оружия. задержание, Индия, оружие, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Индии известного российского биолога обвинили в контрабанде оружия

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    В Индии известного российского биолога обвинили в контрабанде оружия

    В Индии известного российского биолога обвинили в контрабанде оружия

    В Индии известного российского биолога обвинили в контрабанде оружия

      Сегодня стали известны подробности задержания в аэропорту Дели ученого из Петербуга. Известный биолог, разработчик вакцины Антон Голышев возвращался на родину, и в его багаже таможенники нашли боевые патроны.

      Сам путешественник утверждает: это — нелепое недоразумение. Он никогда не держал в руках оружия и, вообще, категорически против насилия. Как-же такое возможно, выяснял корреспондент НТВ Никита Развозжаев.

      На время следствия Антон Голышев стал узником небольшого отеля. Полицейские задержали ученого, заподозрив его в контрабанде. Во время прохождения таможенного контроля в багаже туриста, а именно — гнезде птицы ткачика, которое он вез в качестве презента, таможенники обнаружили боевые патроны.

      Голышев попытался убедить стражей порядка в том, что такой подарок ему преподнес хозяин одной из гостиниц. И откуда в гнезде патроны, он не представляет. Версию о том, что пули мог подложить владелец апартаментов или их спрятала экзотическая птица, которая любит все блестящее, правоохранители, конечно, не исключают. Но Голышеву сразу заявили: на экспертизу может уйти больше полугода, а то и год. А пока он — главный подозреваемый, потому необходимо сдать паспорт и билеты. Сразу после задержания ученый позвонил своей матери. Подробнее — в репортаже НТВ.

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