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  • 14.06, 17:49

    Дело создателя «группы смерти» Филиппа Лиса передали в суд

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    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    Дело создателя «группы смерти» Филиппа Лиса передали в суд

    Дело создателя «группы смерти» Филиппа Лиса передали в суд

    Дело создателя «группы смерти» Филиппа Лиса передали в суд
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • В Санкт-Петербурге завершено расследование по делу создателя одной из «групп смерти» Филиппа Будейкина, известного в Сети под псевдонимом Филипп Лис.

    По данным следствия, в апреле-мае 2016 года Филипп Будейкин склонял подростков к суициду в соцсети «ВКонтакте». Следствие установило, что Будейкин в мае прошлого года чуть не довел до самоубийства 15-летнюю школьницу из Астрахани. От амоубийства ее, в итоге, отговорили сотрудники правоохранительных органов.

    Кроме этого, в июне прошлого года по наущению Будейкина пыталась покончить с собой школьницы из Тюменской области. Девочку спасли медики.

    Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено в суд для утверждения обвинительного заключения.

    Будейкин был задержан 16 ноября в Московской области, после чего был заключен под стражу судом Петербурга. Позже Будейкин прошел психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым.

    Обыски по делам о «группах смерти» проходили в десяти регионах страны, как в Центральной России, так и на юге, в Поволжье и в Сибири. Наряду с Будейкиным был допрошен ряд других администраторов этих сообществ. В СК РФ отмечали, что все они «дали развернутые и последовательные показания» о своей деятельности.

    Также сообщалось, что по делу проходили родственники 15 потерпевших подростков, состоявших в «группах смерти» и совершивших суициды в различных субъектах РФ. Самоубийства еще пятерых человек не состоялись.

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