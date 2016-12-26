Номерок на самоубийство: специалисты из Рязани помогают петербургским психологам спасать подростков

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интернет-сообществ, которые провоцируют детей на самоубийства, растет. В России, по последним данным, речь может идти о 130 таких объединений. Петербург, по словам специалистов, сыграл в появлении этих организаций свою роль.
Но в то же время именно в Петербурге открыты наиболее эффективные горячие линии помощи подросткам. И именно к питерским специалистам обращаются дети и взрослые со всей страны. На 26 декабря, по некоторым данным, администраторы «групп смерти» назначили дату массового подросткового суицида.
Как уберечь детей и как понять, что они попали под дурное влияние, выяснял корреспондент НТВ Алексей Кобылков.
Роскомнадзор регулярно рапортует о том, что «группы смерти» в соцсетях закрыты, но сейчас нет никакой трудности в том, чтобы зайти на какую-нибудь интернет-страницу с известным названием и посмотреть профили подписчиков. В основном, это, конечно, подростки. Например, статус у девушки от 24 декабря: «Если я не покончу с собой до Нового года, это будет, пожалуй, главным достижением уходящего 2016-го». Больше записей нет.
Есть картинка с веревочной петлей у молодого человека и подпись: «Не кисни — на радуге повисни». Их не надо разыскивать, таких страниц десятки, если не сотни. И можно, конечно, считать, что это шутки или бравада, но вряд ли кому-то из родителей такое покажется смешным.
В этом сюжете будет мало открытых лиц. Интернет — территория анонимности: не только подростки, но и психологи просят не показывать себя. Иначе с ними никто не будет откровенничать, а значит, нельзя ни помочь, ни узнать, что происходит с ребенком.
Валентина Яковенко, заведующая отделением кризисной профилактической помощи детям и подросткам: «Для того чтобы попасть в эту „группу смерти“, нужно пройти определенные тесты, выполнить определенные задачи, где те, кто это организует (модераторы), понимают, что это выполняет ребенок, а не взрослый человек. После того, как они проходят определенные уровни, выполняя задачи и тесты, они должны предъявить себя каким-то образом».
Дмитрий Шигашов, главный врач центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина: «Когда ребенок получает эти задания, они постепенно усложняются, достаточно искусственно создается такая атмосфера, при которой ребенок становится очень эмоционально вовлеченным в эти отношения».
Задания разные: решить головоломку, составить предложение из зашифрованных букв, встать в 4 утра и что-то сделать или написать, порезать себе вены — сначала в качестве пробного шага. Наконец получить номерок на самоубийство. И позже — точные указания, где, когда и каким образом нужно это сделать.
Елена Шумакова, супервизор благотворительного фонда «Твоя территория»: «Даже если у них пробивается опасение, что их затягивает, что они обещали, у этих детей готовность выражается в том, что у них нет столько силы, чтобы сказать нет, я передумал, я этого не хочу. Они слабенькие, что ли».
«Твоя территория» — организация, где подростков консультируют онлайн. И каждый день в чате возникает как минимум один человек, который всерьез думает о самоубийстве. Причины разные, но, к примеру, несколько дней назад написала девушка, у которой есть номерок, выданный в группе смерти на конец декабря. Ее, кажется, удалось переубедить, но теперь здесь ждут письма о том, что всё в порядке. По-другому не проверить.
Женя несколько раз резала себе вены — поводов было множество. У нее, как говорят врачи, эмоциональная лабильность. По сути это означает, что человек не может сдержать эмоций, хотя сейчас она чувствует себя лучше, чем год назад, когда впервые появилась здесь, на групповых психотерапевтических занятиях в центре восстановительного лечения.
Владимир Рогов, директор центра защиты детей от интернет-угроз: «Есть неблагополучные школьные коллективы. Две девочки увлеклись тематикой, увлеклись остальные. Если не контролировать, может быть заражен целый район города. Северная столица находится не на последнем месте. Здесь большое количество зачинщиков этих групп».
Владимир Рогов из центра защиты детей от интернет-угроз, действующего в Рязани. Но именно специалисты этой организации в декабре сообщили петербургскому уполномоченному по правам человека о том, что одна из школьниц, зарегистрированная в «группе смерти», собирается совершить самоубийство. В итоге девочка все же прыгнула в Обводный канал, но ее удалось спасти.
Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге: «Когда нам пришло такое сообщение, мы подняли на уши и полицию, и школу, и родителей. Мама заявление в полицию стала писать. И в школе, думаю, родители не будут возражать, Должно быть серьезное медицинское психиатрическое обследование».
Всё в том же рязанском центре предупреждают о том, что волна самоубийств может произойти сегодня 26 декабря. И хотя формально нет никакого повода, а специалисты считают, что речь идет о провокации и подогревании интереса, это точно повод для родителей — лишний раз обеспокоиться и хотя бы просто поговорить с ребенком.
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