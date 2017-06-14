Добровольцы на поле боя: под Краснодаром стартовал проект «Взвод»

В Краснодарском крае началась неделя испытаний для необычных добровольцев Минобороны России. Среди участников интерактивного телепроекта «Взвод» — люди, которые не служили по призыву. Теперь они на себе проверяют, могут ли осилить тяготы армейской жизни.
Первой проверкой для бойцов стал марш-бросок до полевого лагеря — по жаре, с полной боевой выкладкой. Кто справляется, а кто уже просится домой, знает корреспондент НТВ Владимир Кобяков.
Этим спецрейсом на военный аэродром Крымска прибыли 16 добровольцев. Привезли их сюда самолетом, предназначенным для высшего генералитета российской армии, но такая поблажка оказалась, пожалуй, единственной. Через час уже готовились к изнурительному марш-броску к полевому лагерю.
Еще спустя час едва не сошел с дистанции менеджер по продажам из Калининграда. А спустя несколько минут на жаре после пяти километров в полной экипировке и с оружием в чувства приводили младшего системного аналитика из Москвы.
На полигонах 108-го полка 7-й гвардейской дивизии ВДВ — участники из Уфы, Вологды, Тольятти, Астрахани, Воронежа, Санкт-Петербурга. Проект Министерства обороны — взвод никогда не служивших и взвод отслуживших, но пожелавших на несколько дней вернуться в армию.
Для одних — это ностальгия и повод сравнить нынешнюю армию со службой в 90-х, для других — попытка проверить себя и определить, правильно ли что кто-то из них «косил по здоровью» или бегал от военкомата. Среди участников «Взвода» уже на второй день оказались те, кто захотел домой, но кого уговаривали остаться.
В Министерстве обороны подчеркивают: этот проект — не игра на выбывание, а, скорее, премиальное предложение для тех, кто хочет сходить в армию, но ненадолго. На места в этих двух подразделениях претендовали более 7 тысяч человек. Теперь для 16 отобранных главное отслужить неделю без поблажек и скидок.
Базой для двух экспериментальных подразделений в этом году стал полевой лагерь десантников в Краснодарском крае. Задача — продержаться семь дней. Поощрений за это в бюджете Минобороны не предусмотрено, но и наказание для тех, кто не выдержит, предусмотрено лишь одно — надо будет добираться домой за свой счет.
Этим спецрейсом на военный аэродром Крымска прибыли 16 добровольцев. Привезли их сюда самолетом, предназначенным для высшего генералитета российской армии, но такая поблажка оказалась, пожалуй, единственной. Через час уже готовились к изнурительному марш-броску к полевому лагерю.
Еще спустя час едва не сошел с дистанции менеджер по продажам из Калининграда. А спустя несколько минут на жаре после пяти километров в полной экипировке и с оружием в чувства приводили младшего системного аналитика из Москвы.
На полигонах 108-го полка 7-й гвардейской дивизии ВДВ — участники из Уфы, Вологды, Тольятти, Астрахани, Воронежа, Санкт-Петербурга. Проект Министерства обороны — взвод никогда не служивших и взвод отслуживших, но пожелавших на несколько дней вернуться в армию.
Для одних — это ностальгия и повод сравнить нынешнюю армию со службой в 90-х, для других — попытка проверить себя и определить, правильно ли что кто-то из них «косил по здоровью» или бегал от военкомата. Среди участников «Взвода» уже на второй день оказались те, кто захотел домой, но кого уговаривали остаться.
В Министерстве обороны подчеркивают: этот проект — не игра на выбывание, а, скорее, премиальное предложение для тех, кто хочет сходить в армию, но ненадолго. На места в этих двух подразделениях претендовали более 7 тысяч человек. Теперь для 16 отобранных главное отслужить неделю без поблажек и скидок.
Базой для двух экспериментальных подразделений в этом году стал полевой лагерь десантников в Краснодарском крае. Задача — продержаться семь дней. Поощрений за это в бюджете Минобороны не предусмотрено, но и наказание для тех, кто не выдержит, предусмотрено лишь одно — надо будет добираться домой за свой счет.
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