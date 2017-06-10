«Взвод-2017»: корреспондент НТВ принял участие в кастинге на проект о службе в армии

Проверить свои силы, выносливость и готовность действовать в команде предстоит участникам нового проекта «Взвод», который стартует на НТВ. 14 добровольцев, отобранных со всей страны, отправятся на девять дней служить в элитном подразделении российской армии.
«Взвод-2017» — это новый проекта Министерства обороны и телеканала НТВ. Экспресс-курс молодого бойца. За девять дней 14 незнакомцев, как служивших, так и тех, кто по какой-либо причине не ходил в армию, должны стать настоящим боевым подразделением.
Ранние подъемы, марш-броски на 50 километров. Участники еще не знают, через что им предстоит пройти: служба в самой настоящей элитной части ВДВ.
Больше месяца участников проекта отбирали со всей России. Такого ажиотажа не ожидали даже сами организаторы. На одно место, точнее койко-место, претендовали сразу 700 человек. В том числе и девушки. Видеоанкету можно было заполнить прямо на сайте. За время отбора жюри просмотрело 10 тысяч заявок. Одну из них подал и корреспондент НТВ Владимир Кобяков.
Однако в финал вышли всего 30 человек. Последний этап — отбор по состоянию здоровья. Как и в настоящие элитные подразделения, во «Взвод» берут только самых крепких.
Тех, кто завалил один из этапов отбора, представители Минобороны успокаивают: проект ежегодный, попытать счастье можно и в следующий раз. В отличие от тех, кто уже прошел через «Взвод». За тем, как обычные парни превращаются в элиту российской армии, зрители НТВ смогут следить уже совсем скоро.
Подробности — в видеоматериале.
Ранние подъемы, марш-броски на 50 километров. Участники еще не знают, через что им предстоит пройти: служба в самой настоящей элитной части ВДВ.
Больше месяца участников проекта отбирали со всей России. Такого ажиотажа не ожидали даже сами организаторы. На одно место, точнее койко-место, претендовали сразу 700 человек. В том числе и девушки. Видеоанкету можно было заполнить прямо на сайте. За время отбора жюри просмотрело 10 тысяч заявок. Одну из них подал и корреспондент НТВ Владимир Кобяков.
Однако в финал вышли всего 30 человек. Последний этап — отбор по состоянию здоровья. Как и в настоящие элитные подразделения, во «Взвод» берут только самых крепких.
Тех, кто завалил один из этапов отбора, представители Минобороны успокаивают: проект ежегодный, попытать счастье можно и в следующий раз. В отличие от тех, кто уже прошел через «Взвод». За тем, как обычные парни превращаются в элиту российской армии, зрители НТВ смогут следить уже совсем скоро.
Подробности — в видеоматериале.
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