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  • 10.06, 18:21
    «Взвод-2017»: корреспондент НТВ принял участие в кастинге на проект о службе в армии. армия и флот РФ, Минобороны РФ, НТВ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Взвод-2017»: корреспондент НТВ принял участие в кастинге на проект о службе в армии

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    <nobr>«Взвод-2017»</nobr>: корреспондент НТВ принял участие в кастинге на проект о службе в армии

    «Взвод-2017»: корреспондент НТВ принял участие в кастинге на проект о службе в армии

    <nobr>«Взвод-2017»</nobr>: корреспондент НТВ принял участие в кастинге на проект о службе в армии

      Проверить свои силы, выносливость и готовность действовать в команде предстоит участникам нового проекта «Взвод», который стартует на НТВ. 14 добровольцев, отобранных со всей страны, отправятся на девять дней служить в элитном подразделении российской армии.

      «Взвод-2017» — это новый проекта Министерства обороны и телеканала НТВ. Экспресс-курс молодого бойца. За девять дней 14 незнакомцев, как служивших, так и тех, кто по какой-либо причине не ходил в армию, должны стать настоящим боевым подразделением.

      Ранние подъемы, марш-броски на 50 километров. Участники еще не знают, через что им предстоит пройти: служба в самой настоящей элитной части ВДВ.

      Больше месяца участников проекта отбирали со всей России. Такого ажиотажа не ожидали даже сами организаторы. На одно место, точнее койко-место, претендовали сразу 700 человек. В том числе и девушки. Видеоанкету можно было заполнить прямо на сайте. За время отбора жюри просмотрело 10 тысяч заявок. Одну из них подал и корреспондент НТВ Владимир Кобяков.

      Однако в финал вышли всего 30 человек. Последний этап — отбор по состоянию здоровья. Как и в настоящие элитные подразделения, во «Взвод» берут только самых крепких.

      Тех, кто завалил один из этапов отбора, представители Минобороны успокаивают: проект ежегодный, попытать счастье можно и в следующий раз. В отличие от тех, кто уже прошел через «Взвод». За тем, как обычные парни превращаются в элиту российской армии, зрители НТВ смогут следить уже совсем скоро.

      Подробности — в видеоматериале.

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