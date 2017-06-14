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  • 14.06, 14:47
    В Москве выставили Кубок чемпионата мира по футболу. футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве выставили Кубок чемпионата мира по футболу

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    В Москве выставили Кубок чемпионата мира по футболу

    В Москве выставили Кубок чемпионата мира по футболу

    В Москве выставили Кубок чемпионата мира по футболу

      Сегодня сборная России по футболу провела открытую тренировку в полном составе.

      Тренировка прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве, за три дня до стартового матча Кубка конфедераций, в котором наша команда сыграет против сборной Новой Зеландии.

      В занятии общей группы участвовали 23 игрока, включая полузащитников Алексея Миранчука и Александра Головина, которые по разным причинам пропустили предыдущую тренировку. Матч Россия — Новая Зеландия состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

      Между тем в Россию начали прибывать команды, которые будут участвовать в Кубке конфедераций. В Казань ночью прилетели футболисты и тренерский штаб сборной Мексики. Уже 18 июня им предстоит провести свой первый матч с португальцами.

      Сегодня же в Парке Горького выставили один из самых значимых трофеев планеты — Кубок мира ФИФА, который вручают победителю чемпионата мира по футболу. Он пройдет в России в следующем году. Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем.

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