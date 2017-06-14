Пять квартир повреждены при взрыве газа в доме под Тамбовом

При взрыве бытового газа в доме в Моршанске повреждены внешние панельные плиты и потолочные перекрытия на девятом и техническом этажах на общей площади 60 квадратных метров.
Пять квартир повреждены в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в городе Моршанск Тамбовской области. Из дома, где насчитывается 143 квартиры, было эвакуировано почти 300 человек, в том числе 38 детей.
Сейчас специалисты осматривают повреждения и оценивают пригодность дома к дальнейшей эксплуатации, сообщает РИА Новости.
Два человека получили травмы и ожоги. После взрыва начался пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели эвакуацию жителей дома. Дом отключили от магистрального газоснабжения.
Сейчас специалисты осматривают повреждения и оценивают пригодность дома к дальнейшей эксплуатации, сообщает РИА Новости.
Два человека получили травмы и ожоги. После взрыва начался пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели эвакуацию жителей дома. Дом отключили от магистрального газоснабжения.
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