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  • 14.06, 11:44

    Пять квартир повреждены при взрыве газа в доме под Тамбовом

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    Пять квартир повреждены при взрыве газа в доме под Тамбовом

    Пять квартир повреждены при взрыве газа в доме под Тамбовом

    Пять квартир повреждены при взрыве газа в доме под Тамбовом
  • Фото: СУ СК РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ /vk.com

    • При взрыве бытового газа в доме в Моршанске повреждены внешние панельные плиты и потолочные перекрытия на девятом и техническом этажах на общей площади 60 квадратных метров.

    Пять квартир повреждены в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в городе Моршанск Тамбовской области. Из дома, где насчитывается 143 квартиры, было эвакуировано почти 300 человек, в том числе 38 детей.

    Сейчас специалисты осматривают повреждения и оценивают пригодность дома к дальнейшей эксплуатации, сообщает РИА Новости.

    Напомним, взрыв газа в Моршанске на улице Джержинского произошел во вторник вечером в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома. Два человека получили травмы и ожоги. После взрыва начался пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели эвакуацию жителей дома. Дом отключили от магистрального газоснабжения.

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