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  • 13.06, 23:36

    В результате взрыва газа в жилом доме в Моршанске пострадали люди

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    В результате взрыва газа в жилом доме в Моршанске пострадали люди

    В результате взрыва газа в жилом доме в Моршанске пострадали люди

    Спасатели эвакуировали жильцов дома в Моршанске Тамбовской области, где произошел хлопок газа.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Тамбовской области, сообщение о том, что на девятом этаже жилого дома в Моршанске Тамбовской области произошел хлопок бытового газа, поступило в 20:15. После взрыва газа начался пожар. На место происшествия прибыли экипажи трех пожарных отделений и все службы экстренного реагирования.

    Пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров, ликвидирован.

    Как пишет ТАСС, в приемном покое Моршанской ЦРБ сообщили, что в отделение доставлены два человека, получивших травмы в результате происшествия.

    Жильцов из дома на улице Дзержинского, где произошел хлопок газа, эвакуировали. Около 30 человек разместили в гостинице. В настоящее время специалисты изучают возможные повреждения конструкций здания.

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