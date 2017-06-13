В результате взрыва газа в жилом доме в Моршанске пострадали люди

Спасатели эвакуировали жильцов дома в Моршанске Тамбовской области, где произошел хлопок газа.
Как сообщили в ГУ МЧС по Тамбовской области, сообщение о том, что на девятом этаже жилого дома в Моршанске Тамбовской области произошел хлопок бытового газа, поступило в 20:15. После взрыва газа начался пожар. На место происшествия прибыли экипажи трех пожарных отделений и все службы экстренного реагирования.
Пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров, ликвидирован.
Как пишет ТАСС, в приемном покое Моршанской ЦРБ сообщили, что в отделение доставлены два человека, получивших травмы в результате происшествия.
Жильцов из дома на улице Дзержинского, где произошел хлопок газа, эвакуировали. Около 30 человек разместили в гостинице. В настоящее время специалисты изучают возможные повреждения конструкций здания.
Пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров, ликвидирован.
Как пишет ТАСС, в приемном покое Моршанской ЦРБ сообщили, что в отделение доставлены два человека, получивших травмы в результате происшествия.
Жильцов из дома на улице Дзержинского, где произошел хлопок газа, эвакуировали. Около 30 человек разместили в гостинице. В настоящее время специалисты изучают возможные повреждения конструкций здания.
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