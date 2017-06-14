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  • 14.06, 04:09

    СК РФ начал проверку взрыва газа в жилом доме в Моршанске

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    СК РФ начал проверку взрыва газа в жилом доме в Моршанске

    СК РФ начал проверку взрыва газа в жилом доме в Моршанске

    СК РФ начал проверку взрыва газа в жилом доме в Моршанске
  • Фото: Моршанск.RU/ vk.com

    • Следователи установят все обстоятельства хлопка газа в жилом доме в Тамбовской области, в результате которого пострадали 2 человека, 300 жильцов были эвакуированы.

    Сообщение пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ: «Доследственная проверка по факту взрыва газа в квартире дома в городе Моршанск Тамбовской области начата управлением СК РФ по Тамбовской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

    В Следственном комитете уточнили, что из многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа и пожар, были эвакуированы 300 жильцов. Людей отправили в пункты временного размещения, организованные в помещениях школы и детского сада, и в гостиницы. Многие жильцы пока уехали к своим родственникам.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя главы администрации области Игоря Кулакова, в результате взрыва были частично разрушены перекрытия между девятым этажом и крышей дома. А над краем дома нависает бетонная плита. Специалисты демонтируют ее в ближайшее время.

    Напомним, взрыв газа в Моршанске на улице Джержинского произошел во вторник вечером в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома. Два человека получили травмы и ожоги. После взрыва начался пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели эвакуацию жителей дома. Дом отключили от магистрального газоснабжения.

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