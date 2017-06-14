СК РФ начал проверку взрыва газа в жилом доме в Моршанске

Следователи установят все обстоятельства хлопка газа в жилом доме в Тамбовской области, в результате которого пострадали 2 человека, 300 жильцов были эвакуированы.
Сообщение пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ: «Доследственная проверка по факту взрыва газа в квартире дома в городе Моршанск Тамбовской области начата управлением СК РФ по Тамбовской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
В Следственном комитете уточнили, что из многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа и пожар, были эвакуированы 300 жильцов. Людей отправили в пункты временного размещения, организованные в помещениях школы и детского сада, и в гостиницы. Многие жильцы пока уехали к своим родственникам.
Как пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя главы администрации области Игоря Кулакова, в результате взрыва были частично разрушены перекрытия между девятым этажом и крышей дома. А над краем дома нависает бетонная плита. Специалисты демонтируют ее в ближайшее время.
Два человека получили травмы и ожоги. После взрыва начался пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели эвакуацию жителей дома. Дом отключили от магистрального газоснабжения.
В Следственном комитете уточнили, что из многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа и пожар, были эвакуированы 300 жильцов. Людей отправили в пункты временного размещения, организованные в помещениях школы и детского сада, и в гостиницы. Многие жильцы пока уехали к своим родственникам.
Как пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя главы администрации области Игоря Кулакова, в результате взрыва были частично разрушены перекрытия между девятым этажом и крышей дома. А над краем дома нависает бетонная плита. Специалисты демонтируют ее в ближайшее время.
Два человека получили травмы и ожоги. После взрыва начался пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели эвакуацию жителей дома. Дом отключили от магистрального газоснабжения.
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