СК разбирается в обстоятельствах гибели экстрасенса-транссексуала Илоны Новосёловой

Сыщики выясняют обстоятельства смерти участницы программы «Битва экстрасенсов» Илоны Новосёловой, тело которой нашли на востоке столицы.
Тело Новосёловой было обнаружено сегодня у одного из жилых домов на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.
Как сообщили в столичном управлении СК, сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий. В частности, опрашиваются родственники погибшей.
Ранее сегодня сообщалось, что экстрасенс Илона Новосёлова случайно выпала из окна шестого этажа. По некоторым данным, 30-летняя девушка поссорилась с любимым человеком и пыталась напугать его, встав на подоконник, но сорвалась вниз.
была Андреем. А в 2013 году похищенная злоумышленниками Илона стала героиней программы НТВ.
Как сообщили в столичном управлении СК, сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий. В частности, опрашиваются родственники погибшей.
Ранее сегодня сообщалось, что экстрасенс Илона Новосёлова случайно выпала из окна шестого этажа. По некоторым данным, 30-летняя девушка поссорилась с любимым человеком и пыталась напугать его, встав на подоконник, но сорвалась вниз.
была Андреем. А в 2013 году похищенная злоумышленниками Илона стала героиней программы НТВ.
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