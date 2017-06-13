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  • 13.06, 22:05

    СК разбирается в обстоятельствах гибели экстрасенса-транссексуала Илоны Новосёловой

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    СК разбирается в обстоятельствах гибели <nobr>экстрасенса-транссексуала</nobr> Илоны Новосёловой

    СК разбирается в обстоятельствах гибели экстрасенса-транссексуала Илоны Новосёловой

    СК разбирается в обстоятельствах гибели <nobr>экстрасенса-транссексуала</nobr> Илоны Новосёловой
  • Фото: vk.com

    • Сыщики выясняют обстоятельства смерти участницы программы «Битва экстрасенсов» Илоны Новосёловой, тело которой нашли на востоке столицы.

    Тело Новосёловой было обнаружено сегодня у одного из жилых домов на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

    Как сообщили в столичном управлении СК, сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий. В частности, опрашиваются родственники погибшей.

    Ранее сегодня сообщалось, что экстрасенс Илона Новосёлова случайно выпала из окна шестого этажа. По некоторым данным, 30-летняя девушка поссорилась с любимым человеком и пыталась напугать его, встав на подоконник, но сорвалась вниз.

    Илона Новосёлова провозгласила себя «колдуньей» несколько лет назад — она утверждала, что якобы слышит голоса умерших родственников. Также известно, что до операции по перемене пола Илона была Андреем. А в 2013 году похищенная злоумышленниками Илона стала героиней программы НТВ.

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