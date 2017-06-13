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  • 13.06, 22:05

    В Москве разбилась насмерть экстрасенс-транссексуал Илона Новосёлова

    3 комментария
    В Москве разбилась насмерть <nobr>экстрасенс-транссексуал</nobr> Илона Новосёлова

    В Москве разбилась насмерть экстрасенс-транссексуал Илона Новосёлова

    В Москве разбилась насмерть <nobr>экстрасенс-транссексуал</nobr> Илона Новосёлова
  • Фото: vk.com

    • Участница и финалистка седьмого сезона телепрограммы «Битва экстрасенсов» Илона Новосёлова выпала из окна своей квартиры на востоке Москвы. Возможно, это произошло случайно.

    Экстрасенс Илона Новосёлова, предположительно, поссорилась с любимым человеком и пыталась напугать его, встав на подоконник квартиры на шестом этаже. Возможно, женщина оступилась и случайно выпала из окна, сообщил источник в полиции агентству «Москва».

    Источник в полиции: «Участница шоу „Битва экстрасенсов“ Илона Новосёлова найдена мертвой под окнами дома на шоссе Энтузиастов».

    Илона провозгласила себя потомственной «колдуньей» несколько лет назад — примерно в то же время, когда сменила пол. Раньше Илона была Андреем. «Колдунья» заявляла, что якобы слышит голоса умерших родственников, которые нашептывают ей о прошлом, настоящем и будущем. В 2013 году похищенная злоумышленниками Илона становилась героиней программы НТВ. Также было известно, что колдунья злоупотребляла алкоголем.

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