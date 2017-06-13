В Москве разбилась насмерть экстрасенс-транссексуал Илона Новосёлова

Участница и финалистка седьмого сезона телепрограммы «Битва экстрасенсов» Илона Новосёлова выпала из окна своей квартиры на востоке Москвы. Возможно, это произошло случайно.
Экстрасенс Илона Новосёлова, предположительно, поссорилась с любимым человеком и пыталась напугать его, встав на подоконник квартиры на шестом этаже. Возможно, женщина оступилась и случайно выпала из окна, сообщил источник в полиции агентству «Москва».
Источник в полиции: «Участница шоу „Битва экстрасенсов“ Илона Новосёлова найдена мертвой под окнами дома на шоссе Энтузиастов».
была Андреем. «Колдунья» заявляла, что якобы слышит голоса умерших родственников, которые нашептывают ей о прошлом, настоящем и будущем. В 2013 году похищенная злоумышленниками Илона становилась героиней программы НТВ. Также было известно, что колдунья злоупотребляла алкоголем.
Источник в полиции: «Участница шоу „Битва экстрасенсов“ Илона Новосёлова найдена мертвой под окнами дома на шоссе Энтузиастов».
была Андреем. «Колдунья» заявляла, что якобы слышит голоса умерших родственников, которые нашептывают ей о прошлом, настоящем и будущем. В 2013 году похищенная злоумышленниками Илона становилась героиней программы НТВ. Также было известно, что колдунья злоупотребляла алкоголем.
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