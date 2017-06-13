В Россию пытались ввезти 100 тонн польских яблок под видом крахмала

Смоленские таможенники задержали три грузовика с санкционными польскими яблоками.
Грузовики с польскими яблоками общим весом около 100 тонн задержаны при пересечении белорусско-российской границы, сообщает «„Интерфакс“» со ссылкой на главного государственного таможенного инспектора Смоленской таможни Владимира Сафонова.
По словам Сафронова, задержанные фуры принадлежат белорусской фирме. В них из Белоруссии в Россию под видом картофельного крахмала пытались провезти санкционные яблоки. Товар следовал в Смоленск. При осмотре груза таможенники установили, что яблоки были выращены в Польше.
Сафронов также отметил, что в соответствии с действующим законодательством вся партия товара будет уничтожена. Перевозчикам же грозит уголовное дело о несоблюдении запрета на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил проверить соблюдение законов и соглашений, которые касаются запрета на импорт фруктов и овощей. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря. Ответственным назначен генеральный прокурор Юрий Чайка. В документе, размещенном на официальном сайте Кремля, говорится, что строгое соблюдение эмбарго должно поддержать производство российской сельхозпродукции.
По словам Сафронова, задержанные фуры принадлежат белорусской фирме. В них из Белоруссии в Россию под видом картофельного крахмала пытались провезти санкционные яблоки. Товар следовал в Смоленск. При осмотре груза таможенники установили, что яблоки были выращены в Польше.
Сафронов также отметил, что в соответствии с действующим законодательством вся партия товара будет уничтожена. Перевозчикам же грозит уголовное дело о несоблюдении запрета на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил проверить соблюдение законов и соглашений, которые касаются запрета на импорт фруктов и овощей. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря. Ответственным назначен генеральный прокурор Юрий Чайка. В документе, размещенном на официальном сайте Кремля, говорится, что строгое соблюдение эмбарго должно поддержать производство российской сельхозпродукции.
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