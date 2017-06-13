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  • 13.06, 19:03

    В Катар привезут 4000 коров на самолетах

    2 комментария

    В Катар привезут 4000 коров на самолетах

    В Катар привезут 4000 коров на самолетах

    Бизнесмен из Катара планирует перевезти в страну четыре тысячи коров, чтобы возобновить поставки молока.

    Мутаз Аль-Хайят, президент компании Power International Holding, купил коров в Австралии и США. Чтобы ускорить транспортировку, животных повезут на 60 самолетах, сообщает агентство Bloomberg.

    Таким образом, Катар сможет начать производство свежего молока не в сентябре, как ожидалось, а уже в конце июня, и его объем через месяц покроет треть спроса на молочную продукцию в стране.

    5 июня несколько стран, среди которых Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия, обвинили Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела и разорвали дипломатические отношения со страной. Были прекращены также транспортное сообщение и поставки продуктов, в том числе из молока.

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