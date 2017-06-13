В Катар привезут 4000 коров на самолетах

Бизнесмен из Катара планирует перевезти в страну четыре тысячи коров, чтобы возобновить поставки молока.
Мутаз Аль-Хайят, президент компании Power International Holding, купил коров в Австралии и США. Чтобы ускорить транспортировку, животных повезут на 60 самолетах, сообщает агентство Bloomberg.
Таким образом, Катар сможет начать производство свежего молока не в сентябре, как ожидалось, а уже в конце июня, и его объем через месяц покроет треть спроса на молочную продукцию в стране.
разорвали дипломатические отношения со страной. Были прекращены также транспортное сообщение и поставки продуктов, в том числе из молока.
Таким образом, Катар сможет начать производство свежего молока не в сентябре, как ожидалось, а уже в конце июня, и его объем через месяц покроет треть спроса на молочную продукцию в стране.
разорвали дипломатические отношения со страной. Были прекращены также транспортное сообщение и поставки продуктов, в том числе из молока.
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