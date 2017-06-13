Ехавший из Москвы в Ереван автобус разбился под Воронежем, есть пострадавшие

Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Ереван, съехал в кювет на трассе под Воронежем.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадали три человека, в том числе двое детей. У всех диагностированы травмы средней тяжести.
А в Забайкалье сегодня день траура по погибшим в ДТП, которое произошло в ночь на понедельник на трассе Иркутск — Чита. Автобус, перевозивший паломников, вылетел с дороги и рухнул со склона. Число жертв этой аварии достигло 14 человек — в реанимации умер водитель перевернувшегося автобуса. В больницах остаются более 30 пострадавших.
А в Забайкалье сегодня день траура по погибшим в ДТП, которое произошло в ночь на понедельник на трассе Иркутск — Чита. Автобус, перевозивший паломников, вылетел с дороги и рухнул со склона. Число жертв этой аварии достигло 14 человек — в реанимации умер водитель перевернувшегося автобуса. В больницах остаются более 30 пострадавших.
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