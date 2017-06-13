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  • 13.06, 17:33
    Ехавший из Москвы в Ереван автобус разбился под Воронежем, есть пострадавшие. автобусы, ДТП, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ехавший из Москвы в Ереван автобус разбился под Воронежем, есть пострадавшие

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    Ехавший из Москвы в Ереван автобус разбился под Воронежем, есть пострадавшие

    Ехавший из Москвы в Ереван автобус разбился под Воронежем, есть пострадавшие

    Ехавший из Москвы в Ереван автобус разбился под Воронежем, есть пострадавшие

      Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Ереван, съехал в кювет на трассе под Воронежем.

      По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадали три человека, в том числе двое детей. У всех диагностированы травмы средней тяжести.

      А в Забайкалье сегодня день траура по погибшим в ДТП, которое произошло в ночь на понедельник на трассе Иркутск — Чита. Автобус, перевозивший паломников, вылетел с дороги и рухнул со склона. Число жертв этой аварии достигло 14 человек — в реанимации умер водитель перевернувшегося автобуса. В больницах остаются более 30 пострадавших.

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