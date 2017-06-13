Причиной катастрофы с автобусом в Забайкалье могло стать превышение скорости

Причиной аварии в Забайкалье в ночь на 12 июня, в которой перевернулся и упал с насыпи пассажирский автобус, могло стать превышение скорости водителем.
Об этом сообщил изданию «Ариг Ус online» заместитель начальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков. Сегодня утром он прибыл в Улан-Удэ и успел пообщаться с некоторыми пострадавшими.
Сергей Добряков: «Одна из вероятных причин ДТП — превышение водителем предписанной скорости. В итоге он не справился с рулевым управлением. Автобус выбросило с дорожного полотна, и он опрокинулся. Таким образом, это человеческий фактор. Сопутствующим фактором также рассмотрят демонтированные ограждения».
Представитель МВД также рассказал, что из-за неисправности тахографа неизвестно, с какой скоростью ехал автобус. Предстоит провести следственный эксперимент.
погибло 14 человек, в том числе водитель. В Забайкальском крае объявлен День траура. Сегодня Ространснадзор объявил о создании специальной комиссии по расследованию причин трагедии.
Сергей Добряков: «Одна из вероятных причин ДТП — превышение водителем предписанной скорости. В итоге он не справился с рулевым управлением. Автобус выбросило с дорожного полотна, и он опрокинулся. Таким образом, это человеческий фактор. Сопутствующим фактором также рассмотрят демонтированные ограждения».
Представитель МВД также рассказал, что из-за неисправности тахографа неизвестно, с какой скоростью ехал автобус. Предстоит провести следственный эксперимент.
погибло 14 человек, в том числе водитель. В Забайкальском крае объявлен День траура. Сегодня Ространснадзор объявил о создании специальной комиссии по расследованию причин трагедии.
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