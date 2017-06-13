Эксперты рассчитали средний чек россиянина за один поход в магазин

За один поход в магазин среднестатистический россиянин тратил в мае текущего года 512 рублей.
Такую сумму назвали аналитики исследовательского холдинга Romir.
Аналитики центра отметили, что с начала 2017 года продолжается снижение среднего чека. Причем в мае эта тенденция усилилась. В частности, если с начала года средний чек снижался на 2–3 рубля ежемесячно, то в мае сумма сократилась сразу на 12 рублей, или на 2,3% относительно апрельских значений.
Причиной сокращения единоразовых трат стало возвращение россиян к стратегии интенсивного шопинга. Другими словами, люди стали чаще ходить за покупками, причем в разные магазины в поисках наиболее выгодной цены. А это, в свою очередь, привело к тому, что в каждом магазине покупатели стали тратить меньше, хотя в общем за месяц на покупки уходит больше.
При этом эксперты уточнили, что в Москве средний чек опустился с 689 рублей в апреле до 677 рублей, а в Санкт-Петербурге, наоборот, подрос с 698 до 716 рублей.
В других городах-миллионниках средний чек в мае не изменился относительно апреля, зато за год прибавил 2%.
Аналитики центра отметили, что с начала 2017 года продолжается снижение среднего чека. Причем в мае эта тенденция усилилась. В частности, если с начала года средний чек снижался на 2–3 рубля ежемесячно, то в мае сумма сократилась сразу на 12 рублей, или на 2,3% относительно апрельских значений.
Причиной сокращения единоразовых трат стало возвращение россиян к стратегии интенсивного шопинга. Другими словами, люди стали чаще ходить за покупками, причем в разные магазины в поисках наиболее выгодной цены. А это, в свою очередь, привело к тому, что в каждом магазине покупатели стали тратить меньше, хотя в общем за месяц на покупки уходит больше.
При этом эксперты уточнили, что в Москве средний чек опустился с 689 рублей в апреле до 677 рублей, а в Санкт-Петербурге, наоборот, подрос с 698 до 716 рублей.
В других городах-миллионниках средний чек в мае не изменился относительно апреля, зато за год прибавил 2%.
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