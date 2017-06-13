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  • 13.06, 14:33
    Выигравший полмиллиарда в супермаркете американец скрывает свою личность. лотереи, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Выигравший полмиллиарда в супермаркете американец скрывает свою личность

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    Выигравший полмиллиарда в супермаркете американец скрывает свою личность

    Выигравший полмиллиарда в супермаркете американец скрывает свою личность

    Выигравший полмиллиарда в супермаркете американец скрывает свою личность

      Обыкновенный житель США в одночасье стал мультимиллионером. Он выиграл в местной лотерее почти полмиллиарда долларов, а именно — 447 миллионов.

      Эта сумма занимает 10-е место по размеру за всю историю американских лотерей. Счастливчик, который пожелал остаться неизвестным, купил билет за два доллара в одном из продовольственных магазинов Калифорнии.

      По правилам, нужно было угадать номера пяти белых шаров и одного красного. Шансы на это микроскопически малы — примерно 1x292 миллиона. Теперь победитель должен принять решение: забирать свои деньги по частям в течение 29 лет, либо получить все сразу, но тогда приз сократится примерно в два раза.

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