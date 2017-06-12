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  • 12.06, 14:18

    Житель США выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов

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    Житель США выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов

    Житель США выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов

    Житель США выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов
  • Фото Associated Press © 2017, Fadi Alberre

    • Выигрышный билет одной из самых популярных в США лотерей Powerball, джекпот которой составил на этот раз $447 млн, был продан в южной части американского штата Калифорния.

    Как сообщили организаторы, билет был куплен в продуктовом магазине. Кто именно его приобрел, пока неизвестно. Счастливчик сможет получить деньги уже сегодня. Представители Powerball уточнили, что данный выигрыш является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в США.

    Согласно существующим правилам, владельцы магазина, где продали билет, также получат награду в размере $1 млн. По условиям лотереи, выигрыш достается тому, кто верно угадает номера пяти белых шаров плюс одного красного, который и носит название Powerball. Шансы правильно определить все шесть номеров составляют примерно один на 292 миллиона.

    По правилам, победитель может получить джекпот частями в течение 29 лет или же стать его обладателем сразу. В последнем случае сумма выигрыша становится примерно в два раза меньше, не считая налогов, которые разнятся от штата к штату.

    Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Цена билета составляет два доллара, а общая выручка от их продаж составляет несколько миллиардов долларов.

    В январе прошлого года джекпот Powerball достиг рекордных $1,5 млрд. Тогда было сразу три выигрышных билета. Они были проданы в штатах Калифорния, Теннесси и Флорида. До этого джекпот ни этой лотереи, ни какой-либо другой в мире никогда не достигал столь крупной суммы.

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