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  • 13.06, 14:33

    Суд в Москве заочно арестовал виновника смертельного ДТП с Ferrari

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    Суд в Москве заочно арестовал виновника смертельного ДТП с Ferrari

    Суд в Москве заочно арестовал виновника смертельного ДТП с Ferrari

    Суд в Москве заочно арестовал виновника смертельного ДТП с Ferrari

    Тверской суд Москвы заочно арестовал виновника огненного ДТП с участием Ferrari, в результате которого погибли два человека.

    Как сообщила секретарь суда Анастасия Дзюрко, водителя Ferrari Николай Григорьев, устроивший смертельное ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, арестован заочно и после задержания будет направлен под стражу сроком на два месяца.

    Анастасия Дзюрко, секретарь Тверского суда Москвы: «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Григорьева меру пресечения в виде заключения под стражу заочно».

    Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщала, что обвиняемый пересек границу Российской Федерации по подложным документам и находится в соседнем государстве. Он объявлен в международный розыск.

    Напомним, смертельное ДТП произошло ночью 21 мая на 40-м км Минского шоссе. Там автомобиль Ferrari под управлением 24-летнего водителя столкнулся с автомобилем столкнулся с автомобилем Peugeot, буксирующий на тросе Renault. В результате Renault загорелся, его водитель и пассажир погибли на месте. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

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