Суд в Москве заочно арестовал виновника смертельного ДТП с Ferrari

Тверской суд Москвы заочно арестовал виновника огненного ДТП с участием Ferrari, в результате которого погибли два человека.
Как сообщила секретарь суда Анастасия Дзюрко, водителя Ferrari Николай Григорьев, устроивший смертельное ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, арестован заочно и после задержания будет направлен под стражу сроком на два месяца.
Анастасия Дзюрко, секретарь Тверского суда Москвы: «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Григорьева меру пресечения в виде заключения под стражу заочно».
Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщала, что обвиняемый пересек границу Российской Федерации по подложным документам и находится в соседнем государстве. Он объявлен в международный розыск.
водитель и пассажир погибли на месте. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.
Анастасия Дзюрко, секретарь Тверского суда Москвы: «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Григорьева меру пресечения в виде заключения под стражу заочно».
Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщала, что обвиняемый пересек границу Российской Федерации по подложным документам и находится в соседнем государстве. Он объявлен в международный розыск.
водитель и пассажир погибли на месте. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.
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