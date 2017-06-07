Виновник огненного ДТП с Ferrari объявлен в международный розыск

Виновник огненного ДТП с участием Ferrari, в результате которого погибли два человека, объявлен в международный розыск. Следователи полагают, что он бежал из страны.
Следователи обратились в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения обвиняемому в совершении ДТП в Одинцовском районе, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Татьяна Петрова: «Сегодня специализированный следственный отдел Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области обратился с ходатайством в Тверской районный суд Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 24-летнему жителю столицы, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК Российской Федерации, заочно».
По данным следствия, обвиняемый под измененными данными пересек российскую границу и сейчас находится в сопредельном государстве. В настоящее время он объявлен в международный розыск.
на Минском шоссе. 24-летний москвич, находившийся за рулем Ferrari, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Peugeot, буксирующий на тросе Renault. В результате Renault загорелся, его водитель и пассажир погибли на месте.
Татьяна Петрова: «Сегодня специализированный следственный отдел Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области обратился с ходатайством в Тверской районный суд Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 24-летнему жителю столицы, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК Российской Федерации, заочно».
По данным следствия, обвиняемый под измененными данными пересек российскую границу и сейчас находится в сопредельном государстве. В настоящее время он объявлен в международный розыск.
на Минском шоссе. 24-летний москвич, находившийся за рулем Ferrari, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Peugeot, буксирующий на тросе Renault. В результате Renault загорелся, его водитель и пассажир погибли на месте.
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