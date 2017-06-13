ДТП в Забайкалье: водитель автобуса скончался в реанимации

До 14 возросло число жертв ДТП с автобусом в Забайкальском крае.
В реанимации Петровск-Забайкальской центральной районной больницы во вторник скончался водитель пассажирского автобуса, упавшего накануне с 30-метровой насыпи на трассе «Байкал».
Таким образом, количество погибших в автокатастрофе увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось, что в реанимациях больниц Забайкалья и Бурятии оставались 19 человек.
ДТП с автобусом, в котором ехали паломники, произошло в ночь на понедельник. В результате аварии пострадали около 40 человек.
Таким образом, количество погибших в автокатастрофе увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось, что в реанимациях больниц Забайкалья и Бурятии оставались 19 человек.
ДТП с автобусом, в котором ехали паломники, произошло в ночь на понедельник. В результате аварии пострадали около 40 человек.
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