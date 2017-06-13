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  • 13.06, 06:58
    ДТП в Забайкалье: водитель автобуса скончался в реанимации. ДТП, Забайкальский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    ДТП в Забайкалье: водитель автобуса скончался в реанимации

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    ДТП в Забайкалье: водитель автобуса скончался в реанимации

    ДТП в Забайкалье: водитель автобуса скончался в реанимации

      До 14 возросло число жертв ДТП с автобусом в Забайкальском крае.

      В реанимации Петровск-Забайкальской центральной районной больницы во вторник скончался водитель пассажирского автобуса, упавшего накануне с 30-метровой насыпи на трассе «Байкал».

      Таким образом, количество погибших в автокатастрофе увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось, что в реанимациях больниц Забайкалья и Бурятии оставались 19 человек.

      ДТП с автобусом      , в котором ехали паломники, произошло в ночь на понедельник. В результате аварии пострадали около 40 человек.

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