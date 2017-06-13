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  • 13.06, 03:56

    Второй суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

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    Второй суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

    Второй суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

    Второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа об отказе в выдаче виз гражданам шести мусульманских стран.

    По мнению судей 9-го окружного суда Сан-Франциско, документ является незаконным, поскольку выходит за рамки полномочий, предоставленных ему Конгрессом. В постановлении указано, что «президент не может единолично принимать решения в области иммиграции, полномочия президента ограничены как законодательством, так и конституционными нормами».

    Суд решил, что президент нарушил законодательство об иммиграции, поскольку его указ основан на дискриминации людей по национальному признаку. Кроме того, юристы Белого дома не смогли доказать, что приезд в США жителей попавших под запрет стран наносит ущерб интересам государства.

    Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния. Администрация Трампа обратится с обжалованием в Верховный суд, сообщает РИА Новости.

    Тем временем генеральный прокурор США Джефф Сешнс выразил несогласие с решением суда о блокировании иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Он посетовал, что данное решение мешает выполнению главой государства его конституционных обязанностей.

    Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Также документ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.

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