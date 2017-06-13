Второй суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

Второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа об отказе в выдаче виз гражданам шести мусульманских стран.
По мнению судей 9-го окружного суда Сан-Франциско, документ является незаконным, поскольку выходит за рамки полномочий, предоставленных ему Конгрессом. В постановлении указано, что «президент не может единолично принимать решения в области иммиграции, полномочия президента ограничены как законодательством, так и конституционными нормами».
Суд решил, что президент нарушил законодательство об иммиграции, поскольку его указ основан на дискриминации людей по национальному признаку. Кроме того, юристы Белого дома не смогли доказать, что приезд в США жителей попавших под запрет стран наносит ущерб интересам государства.
Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния. Администрация Трампа обратится с обжалованием в Верховный суд, сообщает РИА Новости.
Тем временем генеральный прокурор США Джефф Сешнс выразил несогласие с решением суда о блокировании иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Он посетовал, что данное решение мешает выполнению главой государства его конституционных обязанностей.
Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Также документ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.
Суд решил, что президент нарушил законодательство об иммиграции, поскольку его указ основан на дискриминации людей по национальному признаку. Кроме того, юристы Белого дома не смогли доказать, что приезд в США жителей попавших под запрет стран наносит ущерб интересам государства.
Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния. Администрация Трампа обратится с обжалованием в Верховный суд, сообщает РИА Новости.
Тем временем генеральный прокурор США Джефф Сешнс выразил несогласие с решением суда о блокировании иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Он посетовал, что данное решение мешает выполнению главой государства его конституционных обязанностей.
Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Также документ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.
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