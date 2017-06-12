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  • 12.06, 23:24

    ДТП с пятью жертвами под Тулой: предполагаемый виновник выжил в аварии

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    ДТП с пятью жертвами под Тулой: предполагаемый виновник выжил в аварии

    ДТП с пятью жертвами под Тулой: предполагаемый виновник выжил в аварии

    ДТП с пятью жертвами под Тулой: предполагаемый виновник выжил в аварии
  • Фото: 71.mchs.gov.ru

    • Возможный виновник крупного ДТП под Тулой остался в живых и находится в реанимации.

    Мужчина находился за рулем Renault, который, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате в иномарке погибли 68-летняя пассажирка и ее 7-летняя внучка, а 35-летний водитель и его 13-летний сын выжили, они находятся в реанимации. В «Жигулях» погибли все — 37-летняя женщина-водитель, ее 16-летняя дочь и еще одна женщина в возрасте 41 года.

    Как сообщает ТАСС, иномарка с орловскими номерами двигалась в направлении юга, ВАЗ направлялся на север.

    ДТП произошло около 18:00 на федеральной трассе «Крым» возле села Никольское. По факту автокатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшего гибель двух и более лиц».

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