Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП под Тулой: фото с места

Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП в Чернском районе Тульской области.
В 17:55 мск на федеральной трассе «Крым» возле села Никольское лоб в лоб столкнулись машины Renault Logan, в которой находились двое взрослых и двое детей, и «ВАЗ-2114» с двумя взрослыми и ребенком. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе УМВД региона, «в настоящее время число погибших составило пять человек, в том числе двое детей 8 и 14 лет».
Из сообщения УМВД по Тульской области: «Еще один ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в областную клиническую больницу. Также с травмами в больницу госпитализирован мужчина».
Обстоятельства ДТП выясняются.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе УМВД региона, «в настоящее время число погибших составило пять человек, в том числе двое детей 8 и 14 лет».
Из сообщения УМВД по Тульской области: «Еще один ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в областную клиническую больницу. Также с травмами в больницу госпитализирован мужчина».
Обстоятельства ДТП выясняются.
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