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  • 12.06, 20:22
    Леонид Волков обматерил выступавших в Уфе сторонников Навального. митинги и протесты, Навальный, оппозиция, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Леонид Волков обматерил выступавших в Уфе сторонников Навального

    1 комментарий
    Леонид Волков обматерил выступавших в Уфе сторонников Навального

    Леонид Волков обматерил выступавших в Уфе сторонников Навального

    Леонид Волков обматерил выступавших в Уфе сторонников Навального

      Близкий соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков назвал своего сторонника из Уфы матерным словом.

      Инцидент произошел во время прямой трансляции, которую вел Волков. Когда на сцену во время митинга вышел один из выступающих, сторонник Навального назвал его нецензурным словом. По всей видимости, Волков забыл отключить микрофон и таким образом выразил истинное отношение к происходящему в Уфе.

      Ранее сообщалось, что в некоторых российских городах состоялись митинги оппозиции. На акцию на проспекте Сахарова в Москве пришли около 1000 человек.

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