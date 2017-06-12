На акцию оппозиции на проспекте Сахарова пришли около 1000 человек

Согласованная акция оппозиции состоялась сегодня в Москве на проспекте Академика Сахарова. По данным столичного ГУ МВД, на акцию против коррупции пришли около 1000 человек.

Часть оппозиционеров предпочла продолжить свое мероприятие в самом центре Москвы. В частности, на Тверской улице и на Пушкинской площади. Полицейские в мегафон предупреждали участников о том, что мероприятие в этом месте не согласовано, и предлагали вернуться на Академика Сахарова. Тех, кто нарушал правила проведения массовых акций (выкрикивал лозунги, разворачивал транспаранты), задерживали.



Согласованные оппозиционные акции прошли и в некоторых других российских городах. Так, около 2500 человек прошли по центру Хабаровска. Колонна на улицах Омска насчитывала примерно 5000 участников. В списке городов, где состоялись антикоррупционные акции, и Краснодар. Данные о количестве участников приходят разные — от 300 до 1500 человек.