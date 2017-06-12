Москву и область предупредили о грозе с сильным ветром и градом

В Москве и Московской области вечером 12 июня ожидаются дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до
13–18 метров в секунду.
В столичном главке МЧС предупредили, что такая погода может сохраниться до утра вторника, 13 июня.
Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а лучше пересесть на общественный транспорт.
При порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и рекламных конструкций.
Спасатели настоятельно рекомендуют в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, автомобили парковать в гараж и не оставлять их рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
С наступлением рабочей недели в Москве похолодает.
Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а лучше пересесть на общественный транспорт.
При порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и рекламных конструкций.
Спасатели настоятельно рекомендуют в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, автомобили парковать в гараж и не оставлять их рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
С наступлением рабочей недели в Москве похолодает.
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