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  • 12.06, 17:20

    Очередное похолодание придет в Москву 13 июня

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    Очередное похолодание придет в Москву 13 июня

    Очередное похолодание придет в Москву 13 июня

    Погода в столичном регионе с наступлением рабочей недели ухудшится, пройдут дожди, но к выходным лето вернется.

    Как сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос», «сегодня все достаточно хорошо в столице, во второй половине дня при переменной облачности местами возможны кратковременные дожди и грозы, но будет тепло». В Москве будет плюс 23–25 градусов, по области — от 21 до 26 градусов тепла.

    Из сообщения центра «Фобос»: «Во вторник погода испортится, мы окажемся в южной части циклона, днем по территории региона пройдет холодный атмосферный фронт. Облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, юго-западный ветер 5–10 метров в секунду с порывами до 15 метров».

    По данным синоптиков, ночью температура будет держаться на уровне 12–14 градусов тепла, а днем в Москве будет не теплее 16–18 градусов. В середине недели регион будет находиться в тылу ушедшего циклона, еще немного похолодает, ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер 5–10 метров в секунду, порывистый, ночью около 10 градусов тепла в Москве, 7–12 градусов по области, днем 15–17 градусов.

    Из сообщения центра «Фобос»: «В четверг погода начнет постепенно налаживаться, кратковременные дожди пройдут лишь местами днем, но похолодание усилится. Ночью 6–8 градусов тепла, днем от 14 до 16 градусов тепла. С пятницы нас ждет возвращение лета: антициклон, переменная облачность без осадков. Ночью 7–9 градусов, днем 18–20 градусов тепла».

    В выходные ожидается погода без осадков, ночью около 8–13 градусов тепла, днем воздух прогреется до 19–24 градусов.

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