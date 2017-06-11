Знаменитости призывают лишить Панина родительских прав из-за скандального видео

Алексей Панин извинился перед всей страной за шокирующее видео со своим участием. Актер теперь боится за свою жизнь. За его убийство предлагают вознаграждение.
Алексей Панин: «С моей головой все в порядке. У меня есть справка, что я здоров. Собственно говоря, это подтвердила судебно-медицинская экспертиза перед тем, как отдать мне ребенка. В отличие от матери».
Во дворе дома, где Алексей Панин разгуливал в женском белье, его знает каждая собака. Он устроил прогулку по улице в рваных колготках, майке в сетку, стрингах и ошейнике. На камеру он хлопал себя по ягодицам и демонстрировал мужское достоинство.
Коллеги Панина теряют дар речи. У режиссера Бориса Грачевского ролик вызывает одну эмоцию — отвращение.
Борис Грачевский: «Этого я видел козла. Омерзительно. Это эпатаж и сумасшествие».
С режиссером в кои-то веки согласна его бывшая жена Анна Грачевская.
Анна Грачевская: «Конечно, я видела. Ужас, извините, у меня сейчас просто рвотные рефлексы начнутся».
Грачевская сама мать и не понимает, что дочь делает у такого отца.
Анна Грачевская: «Куда смотрят наши органы опеки? Я понимаю, что там и мама не самая адекватная. Кажется, девочку срочно нужно отдавать бабушке, потому что это уже за гранью».
Жена футболиста Мария Погребняк воспитывает троих детей. И за дочку Алексея Панина ей просто страшно.
Мария Погребняк: «Это стыд и позор, у него же есть дочь. Я думаю, что его точно надо лишать родительских прав, потому что я даже боюсь, что он может сделать со своим собственным ребенком. Это человек, который не должен находиться в нашем обществе, он должен быть изолирован, он опасен».
Алексей Панин оправдывается за свое поведение. Ролик был снят на пьяную голову, но не вчера, а три года назад. По его словам, с тех пор он изменился.
Алексей Панин: «Это была просто абсолютно пьяная, хотите, хулиганская, выходка меня и моей девушки. Да, действительно, мы были в абсолютно неадекватном состоянии, выпивали уже пятый день. Оправдывает это нас? Наверное, в какой-то степени не то что оправдывает, а поясняет, что вообще мы устроили. Это все происходило в тот период жизни, когда от меня ушла жена и от меня увезли мою дочь, с которой я жил всю жизнь. Я горжусь собой, что я сумел взять себя в руки. И в том состоянии со всем этим закончить».
Алексей Панин и дочь Нюсю привел с собой на пресс-конференцию. Девятилетняя девочка в модном розовом свитере аккуратно причесана, на зубах — брекеты. Выглядит спокойной и счастливой. Похоже, ей и правда неплохо живется с отцом. С мамой Нюся виделась месяц назад, но совсем по ней не скучает.
Даже у самых доверчивых возникают сомнения. Может, актер специально привел дочь на пресс-конференцию, чтобы в газетах писали не о том, как он гуляет по улицам в женском белье, а о том, какая у Нюси плохая мама?
Вот и эксперты верят не словам, а делам. О чем же говорит язык его жестов?
Александр Невеев, сексолог: «Когда мужчина одевается в женскую одежду, он все-таки, как вам сказать, принимает немножечко другую сексуальную идентичность. Может быть, даже немного другую ориентацию».
Ошейник, по мнению специалиста — серьезный симптом его больного состояния.
Александр Невеев: «То есть тут речь идет уже о садомазохистских каких-то играх. А это уже гораздо серьезнее сексуальное извращение».
Эксперт подмечает еще одну деталь. Глядя на Панина в женском белье, никто и не заметил, что актер в обуви.
Александр Невеев: «Он здесь в тапочках. Наверное, боится испачкать ноги, подхватить какую-то инфекцию. И вот этот диссонанс — с одной стороны, я берегу мое тело, мой организм, с другой стороны, я не берегу свою нервную систему, душу и прочее, — очень характерен для людей так называемого адъективного типа, то есть людей, склонных к зависимостям: алкогольным, наркотическим. Очень часто такого рода действия вообще возникают у шизофреников».
Специалист по сексуальным расстройствам отвечает на главный вопрос: почему Панин раз за разом раздевается на людях и демонстрирует свое мужское достоинство?
Александр Невеев: «Я готов вам сказать, с кем спит актер Алексей Панин, с мужчинами или женщинами. Скорее всего, он не спит ни с теми, ни с теми. А если и спит, то не получает от этого никакого удовольствия. По-видимому, возбуждения, которого он достигает в сексе, просто недостаточно для полноценной разрядки, недостаточно для того, чтобы получить удовольствия от секса. Возможно, именно это его заставляет, например, пить, или демонстрировать свои половые органы. Я считаю, что это просто об импотенции говорит».
Из-за истории со скандальным видео актера могут посадить на 15 суток — за мелкое хулиганство. А если будет доказано, что голого Панина видели дети, административное дело будет переквалифицировано в уголовное. Тогда актеру светит до 12 лет лишения свободы по 135-й статье за развратные действия.
Подробности — в видеоматериале.
Во дворе дома, где Алексей Панин разгуливал в женском белье, его знает каждая собака. Он устроил прогулку по улице в рваных колготках, майке в сетку, стрингах и ошейнике. На камеру он хлопал себя по ягодицам и демонстрировал мужское достоинство.
Коллеги Панина теряют дар речи. У режиссера Бориса Грачевского ролик вызывает одну эмоцию — отвращение.
Борис Грачевский: «Этого я видел козла. Омерзительно. Это эпатаж и сумасшествие».
С режиссером в кои-то веки согласна его бывшая жена Анна Грачевская.
Анна Грачевская: «Конечно, я видела. Ужас, извините, у меня сейчас просто рвотные рефлексы начнутся».
Грачевская сама мать и не понимает, что дочь делает у такого отца.
Анна Грачевская: «Куда смотрят наши органы опеки? Я понимаю, что там и мама не самая адекватная. Кажется, девочку срочно нужно отдавать бабушке, потому что это уже за гранью».
Жена футболиста Мария Погребняк воспитывает троих детей. И за дочку Алексея Панина ей просто страшно.
Мария Погребняк: «Это стыд и позор, у него же есть дочь. Я думаю, что его точно надо лишать родительских прав, потому что я даже боюсь, что он может сделать со своим собственным ребенком. Это человек, который не должен находиться в нашем обществе, он должен быть изолирован, он опасен».
Алексей Панин оправдывается за свое поведение. Ролик был снят на пьяную голову, но не вчера, а три года назад. По его словам, с тех пор он изменился.
Алексей Панин: «Это была просто абсолютно пьяная, хотите, хулиганская, выходка меня и моей девушки. Да, действительно, мы были в абсолютно неадекватном состоянии, выпивали уже пятый день. Оправдывает это нас? Наверное, в какой-то степени не то что оправдывает, а поясняет, что вообще мы устроили. Это все происходило в тот период жизни, когда от меня ушла жена и от меня увезли мою дочь, с которой я жил всю жизнь. Я горжусь собой, что я сумел взять себя в руки. И в том состоянии со всем этим закончить».
Алексей Панин и дочь Нюсю привел с собой на пресс-конференцию. Девятилетняя девочка в модном розовом свитере аккуратно причесана, на зубах — брекеты. Выглядит спокойной и счастливой. Похоже, ей и правда неплохо живется с отцом. С мамой Нюся виделась месяц назад, но совсем по ней не скучает.
Даже у самых доверчивых возникают сомнения. Может, актер специально привел дочь на пресс-конференцию, чтобы в газетах писали не о том, как он гуляет по улицам в женском белье, а о том, какая у Нюси плохая мама?
Вот и эксперты верят не словам, а делам. О чем же говорит язык его жестов?
Александр Невеев, сексолог: «Когда мужчина одевается в женскую одежду, он все-таки, как вам сказать, принимает немножечко другую сексуальную идентичность. Может быть, даже немного другую ориентацию».
Ошейник, по мнению специалиста — серьезный симптом его больного состояния.
Александр Невеев: «То есть тут речь идет уже о садомазохистских каких-то играх. А это уже гораздо серьезнее сексуальное извращение».
Эксперт подмечает еще одну деталь. Глядя на Панина в женском белье, никто и не заметил, что актер в обуви.
Александр Невеев: «Он здесь в тапочках. Наверное, боится испачкать ноги, подхватить какую-то инфекцию. И вот этот диссонанс — с одной стороны, я берегу мое тело, мой организм, с другой стороны, я не берегу свою нервную систему, душу и прочее, — очень характерен для людей так называемого адъективного типа, то есть людей, склонных к зависимостям: алкогольным, наркотическим. Очень часто такого рода действия вообще возникают у шизофреников».
Специалист по сексуальным расстройствам отвечает на главный вопрос: почему Панин раз за разом раздевается на людях и демонстрирует свое мужское достоинство?
Александр Невеев: «Я готов вам сказать, с кем спит актер Алексей Панин, с мужчинами или женщинами. Скорее всего, он не спит ни с теми, ни с теми. А если и спит, то не получает от этого никакого удовольствия. По-видимому, возбуждения, которого он достигает в сексе, просто недостаточно для полноценной разрядки, недостаточно для того, чтобы получить удовольствия от секса. Возможно, именно это его заставляет, например, пить, или демонстрировать свои половые органы. Я считаю, что это просто об импотенции говорит».
Из-за истории со скандальным видео актера могут посадить на 15 суток — за мелкое хулиганство. А если будет доказано, что голого Панина видели дети, административное дело будет переквалифицировано в уголовное. Тогда актеру светит до 12 лет лишения свободы по 135-й статье за развратные действия.
Подробности — в видеоматериале.
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