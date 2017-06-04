В Интернете появилось видео прогулки актера Панина по улице в женском нижнем белье

Алексей Панин шокировал поклонников очередной скандальной выходкой, гуляя по улице в женском белье и мастурбируя.
В Сети появилась видеозапись, на которой Алексей Панин расхаживает по улице в весьма откровенном женском нижнем белье. При этом актер перед камерой предается мастурбации.
Напомним, в 2016 году необычные сексуальные пристрастия Панина уже попадали в Интернет. Тогда речь шла о сексе с собакой. Сам актер утверждал, что его подставили, и что на той скандальной видеозаписи совсем не он, а какой-то похожий на него человек. Панин даже согласился пройти тест на детекторе лжи.
срывал спектакли, громил кафе и оскорблял полицейских. При этом актер постоянно втягивал в громкие скандалы бывшую супругу и дочь, которую Алексей несколько раз похищал.
Напомним, в 2016 году необычные сексуальные пристрастия Панина уже попадали в Интернет. Тогда речь шла о сексе с собакой. Сам актер утверждал, что его подставили, и что на той скандальной видеозаписи совсем не он, а какой-то похожий на него человек. Панин даже согласился пройти тест на детекторе лжи.
срывал спектакли, громил кафе и оскорблял полицейских. При этом актер постоянно втягивал в громкие скандалы бывшую супругу и дочь, которую Алексей несколько раз похищал.
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