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  • 04.06, 05:30
    В Интернете появилось видео прогулки актера Панина по улице в женском нижнем белье. знаменитости, скандалы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Интернете появилось видео прогулки актера Панина по улице в женском нижнем белье

    13 комментариев
    В Интернете появилось видео прогулки актера Панина по улице в женском нижнем белье

    В Интернете появилось видео прогулки актера Панина по улице в женском нижнем белье

    В Интернете появилось видео прогулки актера Панина по улице в женском нижнем белье

      Алексей Панин шокировал поклонников очередной скандальной выходкой, гуляя по улице в женском белье и мастурбируя.

      В Сети появилась видеозапись, на которой Алексей Панин расхаживает по улице в весьма откровенном женском нижнем белье. При этом актер перед камерой предается мастурбации.

      Напомним, в 2016 году необычные сексуальные пристрастия Панина уже попадали в Интернет. Тогда речь шла о сексе с собакой. Сам актер утверждал, что его подставили, и что на той скандальной видеозаписи совсем не он, а какой-то похожий на него человек. Панин даже согласился пройти тест на детекторе лжи.

      Ранее Панин, страдавший алкогольной зависимостью, также не раз устраивал пьяные выходки. Нетрезвый актер срывал спектакли, громил кафе и оскорблял полицейских. При этом актер постоянно втягивал в громкие скандалы бывшую супругу и дочь, которую Алексей несколько раз похищал.

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