В первые часы безвизового режима в ЕС уехали 600 украинцев

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перетнув українсько-угорський кордон по біометричному паспорту! КПП Чоп-Загонь. БЕЗВІЗ ДІЄ!!! Posted by Nepop Liuba on Saturday, June 10, 2017

Одним из тех, кто 11 июня пересек украинско-венгерскую границу по биометрическому паспорту, стал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.: «Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортам. Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС по состоянию на 5:35, измеряется сотнями. Консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска».Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим биометрический паспорт. Четыре миллиона человек их уже получили, остальные штурмуют паспортные столы.