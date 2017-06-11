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  • 11.06, 12:32

    В первые часы безвизового режима в ЕС уехали 600 украинцев

    2 комментария
    В первые часы безвизового режима в ЕС уехали 600 украинцев

    В первые часы безвизового режима в ЕС уехали 600 украинцев

    В первые часы безвизового режима в ЕС уехали 600 украинцев

    В первые часы работы безвизового режима с ЕС им воспользовались около 600 граждан Украины, сообщила погранслужба Украины.

    Одним из тех, кто 11 июня пересек украинско-венгерскую границу по биометрическому паспорту, стал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перетнув українсько-угорський кордон по біометричному паспорту! КПП Чоп-Загонь. БЕЗВІЗ ДІЄ!!!

    Posted by Nepop Liuba on Saturday, June 10, 2017


    Консульский департамент МИД Украины: «Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортам. Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС по состоянию на 5:35, измеряется сотнями. Консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска».

    Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим биометрический паспорт. Четыре миллиона человек их уже получили, остальные штурмуют паспортные столы.

    Безвизовый ажиотаж: тонкости нового пограничного режима между Украиной и ЕС

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