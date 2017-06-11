В первые часы безвизового режима в ЕС уехали 600 украинцев

В первые часы работы безвизового режима с ЕС им воспользовались около 600 граждан Украины, сообщила погранслужба Украины.
Одним из тех, кто 11 июня пересек украинско-венгерскую границу по биометрическому паспорту, стал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим биометрический паспорт. Четыре миллиона человек их уже получили, остальные штурмуют паспортные столы.
Безвизовый ажиотаж: тонкости нового пограничного режима между Украиной и ЕС
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перетнув українсько-угорський кордон по біометричному паспорту! КПП Чоп-Загонь. БЕЗВІЗ ДІЄ!!!Posted by Nepop Liuba on Saturday, June 10, 2017
Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим биометрический паспорт. Четыре миллиона человек их уже получили, остальные штурмуют паспортные столы.
Безвизовый ажиотаж: тонкости нового пограничного режима между Украиной и ЕС
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