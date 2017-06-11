Жареная еда приводит к инфарктам: правда или ложь

Жареная еда не опасна? Что нового ученые узнали о пагубном влиянии жареной пищи на наше здоровье? Провоцирует она инфаркт или нет?
Ученые множество раз твердили со страниц и серьезных научных, и легкомысленных глянцевых журналов: жареное вредно для сердца. И лишь недавно выяснилось, что это обидное заблуждение. Новые масштабные исследования однозначно доказали: нашему сердцу нет никакой разницы, подкрепились мы горячей жареной отбивной или отварными фрикадельками.
Как получилось, что именно жареная пища попала под раздачу и что в страшилках о ней правда, а что — лишь ошибочный факт? Программа «НашПотребНадзор» развеяла самые распространенные мифы о жареной пище.
1. Правда, что жареная еда приближает сердечный приступ?
Нет. Доктора из США 21 год наблюдали за тысячей пациентов, которые питались по-разному. За это время сердечный приступ случился у каждого четвертого. Но ровно половина из них жареного избегала совсем. Так что в отложении артериальных холестериновых бляшек, которые и приводят к инфаркту, виновата не жареная еда, а слишком жирная и сладкая.
2. Жареная еда всегда получается жирной
Жирными мясо или картошка получаются не потому что их жарят, а потому что жарят их на подсолнечном масле. И, как правило, 9 из 10 человек наливают его в четыре раз больше, чем надо. А можно жарить на сковородке-гриль или керамической. И такая еда, приготовленная без масла, будет на порядок менее жирной. И это поможет похудеть.
3. В жареной еде много холестерина, а он вреден для сердца
Да, холестерин вреден. Только пора уже запомнить, что есть он только в продуктах животного происхождения. То есть если ты жаришь картошку на подсолнечном масле, то холестерина там нет ни капли. А жарить каждый день на сливочном масле или свином сале действительно не очень полезно. Но так как сливочное масло дорогое и его не напасешься, а сало всему придает вкус сала, то на сковороду их почти никто и не пускает.
4. Фритюр точно вреден
На самом деле, еда со сковородки может быть гораздо жирнее, чем пожаренная целиком в кипящем масле. Элементарная физика.
Виктор Осипенко, шеф-повар: «Любой продукт содержит воду. Соответственно, когда ты помещаешь продукт в масло, нагретое до определенной температуры, жидкость начинает испаряться, и испаряется только верхний слой».
Корочка как некий кокон запечатывает, например, куриное крылышко, не дает испаряться влаге из середины куска, оставляя его сочным, и маслу не дает проникать внутрь. Так что получается если не диетическое, то уж точно не очень жирное блюдо. Главное — помнить о пропорциях. Еды должно быть не больше трети от объема масла.
5. Значит, можно есть жареное, сколько хочешь?
Нет. Пару раз в неделю — самое то. Иначе налипнут лишние килограммы, которые и будут нагружать сердце. К тому же справляться с жареной едой организму тяжелее всего. Хоть вреда от такой еды не так много, как принято думать, но и пользы меньше, чем от вареного или пареного.
Как получилось, что именно жареная пища попала под раздачу и что в страшилках о ней правда, а что — лишь ошибочный факт? Программа «НашПотребНадзор» развеяла самые распространенные мифы о жареной пище.
1. Правда, что жареная еда приближает сердечный приступ?
Нет. Доктора из США 21 год наблюдали за тысячей пациентов, которые питались по-разному. За это время сердечный приступ случился у каждого четвертого. Но ровно половина из них жареного избегала совсем. Так что в отложении артериальных холестериновых бляшек, которые и приводят к инфаркту, виновата не жареная еда, а слишком жирная и сладкая.
2. Жареная еда всегда получается жирной
Жирными мясо или картошка получаются не потому что их жарят, а потому что жарят их на подсолнечном масле. И, как правило, 9 из 10 человек наливают его в четыре раз больше, чем надо. А можно жарить на сковородке-гриль или керамической. И такая еда, приготовленная без масла, будет на порядок менее жирной. И это поможет похудеть.
3. В жареной еде много холестерина, а он вреден для сердца
Да, холестерин вреден. Только пора уже запомнить, что есть он только в продуктах животного происхождения. То есть если ты жаришь картошку на подсолнечном масле, то холестерина там нет ни капли. А жарить каждый день на сливочном масле или свином сале действительно не очень полезно. Но так как сливочное масло дорогое и его не напасешься, а сало всему придает вкус сала, то на сковороду их почти никто и не пускает.
4. Фритюр точно вреден
На самом деле, еда со сковородки может быть гораздо жирнее, чем пожаренная целиком в кипящем масле. Элементарная физика.
Виктор Осипенко, шеф-повар: «Любой продукт содержит воду. Соответственно, когда ты помещаешь продукт в масло, нагретое до определенной температуры, жидкость начинает испаряться, и испаряется только верхний слой».
Корочка как некий кокон запечатывает, например, куриное крылышко, не дает испаряться влаге из середины куска, оставляя его сочным, и маслу не дает проникать внутрь. Так что получается если не диетическое, то уж точно не очень жирное блюдо. Главное — помнить о пропорциях. Еды должно быть не больше трети от объема масла.
5. Значит, можно есть жареное, сколько хочешь?
Нет. Пару раз в неделю — самое то. Иначе налипнут лишние килограммы, которые и будут нагружать сердце. К тому же справляться с жареной едой организму тяжелее всего. Хоть вреда от такой еды не так много, как принято думать, но и пользы меньше, чем от вареного или пареного.
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