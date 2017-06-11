Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.06, 15:35
    Блины с мясом: кто из производителей заменяет фарш соей. еда, здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Блины с мясом: кто из производителей заменяет фарш соей

    2 комментария
    Блины с мясом: кто из производителей заменяет фарш соей

    Блины с мясом: кто из производителей заменяет фарш соей

    Блины с мясом: кто из производителей заменяет фарш соей

      В каждой программе НашПотребНадзор беспристрастно разбирается в одном из продуктов, который регулярно гостит на нашем обеденном столе. И на этой неделе это блины с мясом.

      Блины у нас в стране любят, кажется, все. Подать их можно и на завтрак, и на обед, и на ужин, да и в праздник на стол перед гостями не стыдно поставить. Только вот времени на готовку уходит порядочно. А летом париться у сковородки и вовсе нет никакого желания — вот тогда на выручку и приходит замороженный полуфабрикат.

      Судя по его популярности, этому продукту можно смело давать звание «русский национальный фастфуд». Впрочем, несмотря на это, ГОСТа на блинчики с мясом не существует. Поэтому производители и готовят их в соответствии с ТУ, которые сами и разработали. 

      Казалось бы, раз не нужно укладываться в национальный стандарт, то и обмана быть не должно. Но на деле так оказывается далеко не всегда. Например, у недобросовестных производителей так и тянется рука заменить дорогой говяжий фарш дешевой свиной шкуркой и соей, а замаскировать обман с помощью лука и специй. 

      У кого из изготовителей блины откровенно вышли комом, а чьи блинчики оказались не хуже домашних?  Результаты проверки — в сюжете программы «НашПотребНадзор».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru