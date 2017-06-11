Блины с мясом: кто из производителей заменяет фарш соей

В каждой программе НашПотребНадзор беспристрастно разбирается в одном из продуктов, который регулярно гостит на нашем обеденном столе. И на этой неделе это блины с мясом.
Блины у нас в стране любят, кажется, все. Подать их можно и на завтрак, и на обед, и на ужин, да и в праздник на стол перед гостями не стыдно поставить. Только вот времени на готовку уходит порядочно. А летом париться у сковородки и вовсе нет никакого желания — вот тогда на выручку и приходит замороженный полуфабрикат.
Судя по его популярности, этому продукту можно смело давать звание «русский национальный фастфуд». Впрочем, несмотря на это, ГОСТа на блинчики с мясом не существует. Поэтому производители и готовят их в соответствии с ТУ, которые сами и разработали.
Казалось бы, раз не нужно укладываться в национальный стандарт, то и обмана быть не должно. Но на деле так оказывается далеко не всегда. Например, у недобросовестных производителей так и тянется рука заменить дорогой говяжий фарш дешевой свиной шкуркой и соей, а замаскировать обман с помощью лука и специй.
У кого из изготовителей блины откровенно вышли комом, а чьи блинчики оказались не хуже домашних? Результаты проверки — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
Судя по его популярности, этому продукту можно смело давать звание «русский национальный фастфуд». Впрочем, несмотря на это, ГОСТа на блинчики с мясом не существует. Поэтому производители и готовят их в соответствии с ТУ, которые сами и разработали.
Казалось бы, раз не нужно укладываться в национальный стандарт, то и обмана быть не должно. Но на деле так оказывается далеко не всегда. Например, у недобросовестных производителей так и тянется рука заменить дорогой говяжий фарш дешевой свиной шкуркой и соей, а замаскировать обман с помощью лука и специй.
У кого из изготовителей блины откровенно вышли комом, а чьи блинчики оказались не хуже домашних? Результаты проверки — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
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