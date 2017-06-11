Борис Джонсон опроверг слухи о своих премьерских амбициях

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что поддерживает Терезу Мэй поcле сообщений в СМИ о том, что он готовится побороться за кресло
премьер-министра.
Джонсон в Twitter назвал информацию, озвученную газетой Mail on Sunday, «ерундой» и призвал «продолжать работать».
Ранее газета написала, что Джонсон намерен занять кресло премьера. Ряд других СМИ сообщил, что пять министров призывают главу МИД предпринять усилия, чтобы заменить Терезу Мэй на посту, передает РИА Новости.
В четверг в Великобритании прошли парламентские выборы. Консерваторы получили всего 318 мандатов — на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись «подвешенным парламентом» и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.
Mail on Sunday tripe — I am backing Theresa may. Let’s get on with the job— Boris Johnson (@BorisJohnson) 10 июня 2017 г.
Ранее газета написала, что Джонсон намерен занять кресло премьера. Ряд других СМИ сообщил, что пять министров призывают главу МИД предпринять усилия, чтобы заменить Терезу Мэй на посту, передает РИА Новости.
В четверг в Великобритании прошли парламентские выборы. Консерваторы получили всего 318 мандатов — на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись «подвешенным парламентом» и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.
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