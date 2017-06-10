Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.06, 15:19

    ФК «Терек» официально переименован в «Ахмат»

    3 комментария
    ФК «Терек» официально переименован в «Ахмат»

    ФК «Терек» официально переименован в «Ахмат»

    ФК «Терек» официально переименован в «Ахмат»
  • Фото: fc-akhmat.ru

    • Российская футбольная Премьер-лига изменила на своем официальном сайте название грозненского клуба «Терек» на «Ахмат».

    Ранее пресс-служба клуба изменила адрес официального сайта, а также переименовала профили в соцсетях.


    Накануне команда уже под новым названием отправилась на первый межсезонный сбор в Австрию. Там главный тренер «Ахмата» Олег Кононов представил свой обновленный тренерский штаб, в который вошли испанцы Альберто Бош и Мигель Гомила.

    Руководящий совет грозненского клуба принял решение о переименовании «Терека» в «Ахмат» 6 июня. Глава Чечни рассказал, что решение о смене названия, основанное на обращениях тысяч болельщиков, далось нелегко, но теперь футболисты «обязаны играть в сто раз лучше».

    Новости по теме

    Чемпионат России по футболу

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru