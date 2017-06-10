ФК «Терек» официально переименован в «Ахмат»

Российская футбольная
Премьер-лига изменила на своем официальном сайте название грозненского клуба «Терек» на «Ахмат».
Ранее пресс-служба клуба изменила адрес официального сайта, а также переименовала профили в соцсетях.
Накануне команда уже под новым названием отправилась на первый межсезонный сбор в Австрию. Там главный тренер «Ахмата» Олег Кононов представил свой обновленный тренерский штаб, в который вошли испанцы Альберто Бош и Мигель Гомила.
Руководящий совет грозненского клуба принял решение о переименовании «Терека» в «Ахмат» 6 июня. Глава Чечни рассказал, что решение о смене названия, основанное на обращениях тысяч болельщиков, далось нелегко, но теперь футболисты «обязаны играть в сто раз лучше».
Новый официальный аккаунт нашего клуба — @akhmatgrozny pic.twitter.com/Wak6IEuYgq— FC Akhmat Grozny ⚽️ (@akhmatgrozny) June 8, 2017
Накануне команда уже под новым названием отправилась на первый межсезонный сбор в Австрию. Там главный тренер «Ахмата» Олег Кононов представил свой обновленный тренерский штаб, в который вошли испанцы Альберто Бош и Мигель Гомила.
Руководящий совет грозненского клуба принял решение о переименовании «Терека» в «Ахмат» 6 июня. Глава Чечни рассказал, что решение о смене названия, основанное на обращениях тысяч болельщиков, далось нелегко, но теперь футболисты «обязаны играть в сто раз лучше».
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