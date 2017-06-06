Руководство «Терека» проголосовало за переименование клуба в «Ахмат»

Грозненский футбольный клуб «Терек» к началу нового сезона в чемпионате России будет переименован в «Ахмат». Соответствующее решение принял руководящий совет клуба.
Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб уже направил письма в РФПЛ и главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой утвердить это решение.
Ахмед Айдамиров: «Лицензирование проходили как „Терек“, но проблем с этим не будет. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России».
Решение о переименовании Айдамиров объяснил многочисленными обращениями болельщиков.
Ахмед Айдамиров: «Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не „Терек“ Грозный, а „Ахмат“ Грозный. Будем стараться оправдывать это название».
Информация о том, что болельщики «Терека» собирают подписи под предложением о переименовании команды, появилась в феврале. Тогда же его прокомментировал Рамзан Кадыров.
Ахмед Айдамиров: «Лицензирование проходили как „Терек“, но проблем с этим не будет. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России».
Решение о переименовании Айдамиров объяснил многочисленными обращениями болельщиков.
Ахмед Айдамиров: «Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не „Терек“ Грозный, а „Ахмат“ Грозный. Будем стараться оправдывать это название».
Информация о том, что болельщики «Терека» собирают подписи под предложением о переименовании команды, появилась в феврале. Тогда же его прокомментировал Рамзан Кадыров.
Комментарии