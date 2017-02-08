Футбольный клуб «Терек» могут переименовать в «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о возможном переименовании грозненского футбольного клуба «Терек» в «Ахмат».
Ранее стало известно, что болельщики клуба «Терек» собирают подписи под предложением о переименовании команды. По словам Кадырова, такое решение может быть принято только советом директоров клуба, передает ТАСС.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов „Ахмат“ по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении „Терека“ сыграл первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров».
«Терек» после 17 туров идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов „Ахмат“ по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении „Терека“ сыграл первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров».
«Терек» после 17 туров идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков.
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