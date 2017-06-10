Ураган, ливень и град: омичи делятся видеозаписями удара стихии

Жители Омска, который накануне пережил удар стихии, делятся впечатляющими кадрами его последствий.
На город-миллионник обрушились одновременно шторм, ливень, снег и крупный град. На окраине сняли даже настоящий торнадо — в поле образовались два огромных столба пыли.
Многие улицы Омска затопило — в некоторых районах автомобили почти полностью скрылись под водой. А там, где можно было проехать, водители шутили: зато вода смыла все пробки.
Наводнение застигло врасплох и пассажиров рейсового автобуса. В салон быстро прибывала вода, но водитель, несмотря на ураган, продолжал следовать по маршруту.
Не испугался стихии и молодой человек, который перенес через бурный поток девушку. Местные жители уже окрестили его «рыцарем воды».
Многие улицы Омска затопило — в некоторых районах автомобили почти полностью скрылись под водой. А там, где можно было проехать, водители шутили: зато вода смыла все пробки.
Наводнение застигло врасплох и пассажиров рейсового автобуса. В салон быстро прибывала вода, но водитель, несмотря на ураган, продолжал следовать по маршруту.
Не испугался стихии и молодой человек, который перенес через бурный поток девушку. Местные жители уже окрестили его «рыцарем воды».
Комментарии