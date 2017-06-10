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  • 10.06, 09:16
    Ураган, ливень и град: омичи делятся видеозаписями удара стихии. Омск, град, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ураган, ливень и град: омичи делятся видеозаписями удара стихии

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    Ураган, ливень и град: омичи делятся видеозаписями удара стихии

    Ураган, ливень и град: омичи делятся видеозаписями удара стихии

    Ураган, ливень и град: омичи делятся видеозаписями удара стихии

      Жители Омска, который накануне пережил удар стихии, делятся впечатляющими кадрами его последствий.

      На город-миллионник обрушились одновременно шторм, ливень, снег и крупный град. На окраине сняли даже настоящий торнадо — в поле образовались два огромных столба пыли.

      Многие улицы Омска затопило — в некоторых районах автомобили почти полностью скрылись под водой. А там, где можно было проехать, водители шутили: зато вода смыла все пробки.

      Наводнение застигло врасплох и пассажиров рейсового автобуса. В салон быстро прибывала вода, но водитель, несмотря на ураган, продолжал следовать по маршруту.

      Не испугался стихии и молодой человек, который перенес через бурный поток девушку. Местные жители уже окрестили его «рыцарем воды».

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