В Омске во время шторма затопило ехавший с пассажирами автобус

Пассажиры в Омске сняли на видео наводнение, которое случилось прямо во время движения рейсового автобуса.

Жители Омска выложили в Сеть видео, на котором видны последствия урагана, который обрушился на город. Затопленными оказались многие улицы, автомобилисты были вынуждены бросать автомобили прямо на дорогах.



Наводнение случилось даже в пассажирском автобусе, который, несмотря на ураган, упорно следовал по маршруту. Авторы ролика отмечали, что вода в салон прибывала стремительно.



Накануне МЧС предупредил жителей региона о сильном дожде, грозах с градом и усилении ветра до 23 м/с.