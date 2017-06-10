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  • 10.06, 07:46
    В Омске во время шторма затопило ехавший с пассажирами автобус. Омск, автобусы, наводнения, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Омске во время шторма затопило ехавший с пассажирами автобус

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    • Фото: Taigo /youtube.com
    В Омске во время шторма затопило ехавший с пассажирами автобус

    В Омске во время шторма затопило ехавший с пассажирами автобус

    В Омске во время шторма затопило ехавший с пассажирами автобус
    • Фото: Taigo /youtube.com

      • Пассажиры в Омске сняли на видео наводнение, которое случилось прямо во время движения рейсового автобуса.

      Жители Омска выложили в Сеть видео, на котором видны последствия урагана, который обрушился на город. Затопленными оказались многие улицы, автомобилисты были вынуждены бросать автомобили прямо на дорогах.

      Наводнение случилось даже в пассажирском автобусе, который, несмотря на ураган, упорно следовал по маршруту. Авторы ролика отмечали, что вода в салон прибывала стремительно.

      Накануне МЧС предупредил жителей региона о сильном дожде, грозах с градом и усилении ветра до 23 м/с.

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