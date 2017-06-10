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  • 10.06, 06:14

    CNN уволил журналиста, назвавшего Трампа позором Америки

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    CNN уволил журналиста, назвавшего Трампа позором Америки

    CNN уволил журналиста, назвавшего Трампа позором Америки

    Американский телеканал CNN уволил ведущего Резу Аслана, который ранее в своем сообщении в Twitter использовал оскорбительное обращение в отношении Трампа, а также назвал его «позором» для Америки и всего человечества.

    CNN уволил ведущего шоу Believer Резу Аслана за комментарий ретвита одного из постов американского президента Дональда Трампа от 3 июня. В публикации Трамп, говоря о терактах в Тереране, призывал граждан быть осторожными и рассудительными и напомнил, что в США для дополнительного уровня безопасности был принят запрет на въезд в США гражданам из ряда мусульманских стран.

    В ответ на это Аслан назвал Трампа «позором для США» и добавил оскорбительное высказывание.

    Сегодня представитель CNN сообщила, что телеканал принял решение больше не продолжать сотрудничество с Асланом. Тот, в свою очередь, заявил в Twitter, что «разочарован данным решением».

    Реза Аслан, корреспондент: «Очевидно, я очень расстроен данным решением. Believer („Верующий“ — название шоу, которое вел Аслан) очень много значит для меня и для бесчисленной аудитории (программы)».

    Ранее журналист Реза Аслан шокировал зрителей телефильмом о индийской секте агхори, практикующей ритуальный каннибализм. Работая «на камеру», журналист съел кусок жареного человеческого мозга, запил это алкоголем, а потом вымазал лицо человеческим прахом.

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